Chiffre d’affaires 2020

Dans un contexte sanitaire dégradé, un chiffre d’affaires en ligne avec les prévisions

-12,8% à taux de change courant à 712,3 M€ -10,0% à taux de change constant (TCC) 1 à 735,4 M€



Villepinte, le 11 février 2021 – Guerbet (FR0000032526), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale publie son chiffre d’affaires 2020.

L’exercice a été marqué par la crise sanitaire. Le report de certains examens et des actes radiologiques non essentiels a fortement pesé sur l’activité entrainant une contraction du marché.

Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires publié est de 712,3 M€ en retrait de 12,8% par rapport au 31 décembre 2019, incluant un effet de change défavorable substantiel de 23,1 M€. Le chiffre d’affaires à taux de change constant (TCC) s’élève à 735,4 M€ en repli de 10,0%, conformément aux anticipations du Groupe.

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’Euros,

au 31 décembre 2020 % variation



2020

à taux de change courant



% variation



2020

à taux de change constant*



Publié

2019



Ventes Europe -15,9% 290,3 -15,4% 292,0 345,2 Ventes Autres Marchés -10,5% 422,0 -6,0% 443,4 471,7 Total -12,8% 712,3 -10,0% 735,4 816,9

[1] A taux de change constant : les montants et taux de croissance sont calculés en neutralisant l’effet de change. Celui-ci est défini comme la différence entre la valeur de l’indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la valeur de l’indicateur de la période N-1.

En Europe, le chiffre d’affaires annuel à taux de change constant ressort à 292,0 M€ en baisse de 15,4%. Après un 1er semestre en recul de 21,2% à TCC et un 3ème trimestre en recul de 5,7%, le 4ème trimestre a souffert du contexte sanitaire à nouveau dégradé et affiche un recul de 12,6%.

Sur la zone Amériques, à périmètre comparable1, les ventes à TCC sont en léger recul (-1,9%) au 4ème trimestre à comparer au recul légèrement inférieur à 20% constaté au 3ème trimestre. Cette bonne résistance provient de la zone Amérique du Nord où le nombre de procédures d’imagerie repart à la hausse sur la fin de l’année 2020.

Sur l’exercice, à périmètre comparable et hors impact défavorable de change de 18,4 M€ imputable à l’évolution du réal brésilien et de l’US dollar, le repli de l’activité sur la zone Amériques est de 12,0% à TCC pour un chiffre d’affaires de 225,4 M€.

En Asie, sur l’exercice, le chiffre d’affaires à taux de change constant progresse de +2,2% à 168,8 M€ (+1,0% à taux de change courant). Après une bonne performance sur les 9 premiers mois de l’année, l’activité est en repli au 4ème trimestre en raison d’un effet de base en Chine et de la crise Covid en Corée.

L’analyse par activité fait ressortir :

Un chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Diagnostique qui s’élève à 637,2 M€ contre 719,4 M€ au 31 décembre 2019 en recul de 11,4% à TCC (-14,5% à 615,2 M€ à taux de change courant).

Sur le pôle IRM , les ventes diminuent de 15,3% à TCC (-17,2% à taux de change courant) à 232,8 M€. Cette évolution s’explique par un effet volume défavorable en lien direct avec la crise sanitaire et dans une moindre mesure par un effet prix défavorable localisé en Europe lié au générique de Dotarem ® .

, les ventes diminuent de 15,3% à TCC (-17,2% à taux de change courant) à 232,8 M€. Cette évolution s’explique par un effet volume défavorable en lien direct avec la crise sanitaire et dans une moindre mesure par un effet prix défavorable localisé en Europe lié au générique de Dotarem . Le chiffre d’affaires à TCC du pôle Rayons X s’élève à 402 M€ en repli de 8,8% (-12,6% à taux de change courant) avec une bonne résistance de Xenetix® sur l’ensemble de l’année.

L’activité Imagerie Interventionnelle est en léger repli à -1,5% TCC (-2,7% à taux de change courant), toujours portée par les ventes de Lipiodol® en progression de près de 1% à TCC. Le chiffre d’affaires du pôle s’élève à 74,4 M€ contre 75,5 M€ en 2019.

Perspectives

Guerbet maintient les objectifs donnés à l’occasion de ses résultats semestriels. Le Groupe prévoit une marge d’EBITDA pour l’exercice 2020 de l’ordre de 14% du chiffre d’affaires, notamment grâce à un encadrement strict des charges de structure qui devrait avoir un impact favorable sur la rentabilité dès le retour à la normale de l’activité.

Pour 2021, l’évolution de la situation sanitaire demeure incertaine. Sur les prochains mois, le Groupe anticipe toujours l’arrivée du générique de Dotarem® aux Etats-Unis. Le Groupe estime que l’impact devrait être mesuré avec une évolution des prix de Dotarem® comparable à l’Europe où le générique est déjà présent depuis plus de 2 ans.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2020

24 mars 2021 après bourse

A propos de Guerbet

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de 90 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 712 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site ( www.guerbet.com ) .

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.8 « Gestion et facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-20-0369 le 28 avril 2020, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

