LACROIX Group confirme une bonne dynamique sur la fin de l’année

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, annonce son chiffre d’affaires pour le cinquième trimestre de son exercice 2019-2020.

A titre de rappel, suite au changement de date de clôture, l’exercice a eu une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit cinq trimestres.

Par conséquent, à des fins de comparaison, il convient de comparer le 5ème trimestre de l’exercice 2019-2020 au 1er trimestre du même exercice (octobre-décembre 2019). Le présent communiqué inclut également des éléments de chiffre d’affaires compilés sur une base proforma 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre) afin d’être en cohérence avec la nouvelle période d’exercice comptable.

Une bonne dynamique qui vient confirmer le redressement opéré depuis le 4ème trimestre

Sur le 5ème trimestre (octobre-décembre 2020), LACROIX Group enregistre un chiffre d’affaires de 128,1 M€, en croissance de 2,2% par rapport à la période comparable, soit octobre-décembre 2019. Cette performance vient confirmer le retour progressif à la croissance constaté dès le trimestre précédent (+1,8% par rapport à juillet-septembre 2019), et ce, malgré un deuxième confinement national et une période de référence très dynamique (+7,6% au 1er trimestre). A périmètre constant, la croissance au 5ème trimestre est de 1,6%.

CA en millions d’euros 2019/2020 2018/2019 Variation Cumul

2019/2020 Cumul

2018/2019 Variation 1er trimestre 125,4 116,5 +7,6% 125,4 116,5 +7,6% 2ème trimestre 113,4 122,6 -7,5% 238,8 239,0 -0,1% 3ème trimestre 80,1 125,4 -36,1% 318,9 364,4 -12,5% 4ème trimestre 119,4 117,3 +1,8% 438,3 481,7 -9,0% 5ème trimestre 128,1 +2,2% 566,3 +17,6% Total LACROIX Group 566,3 481,7 17,6% 566,3 481,7 +17,6%

Sur l’ensemble de l’exercice (15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020), le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 566,3 M€, en hausse de 17,6% en données publiées. Sur une base proforma 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre 2020) le chiffre d’affaires affiche un recul de 10,1% à 441,0 M€, contre 490,5 M€

Un redressement porté par l’ensemble des activités du Groupe

Sur le seul 5ème trimestre (octobre-décembre), le retour à la croissance constaté au trimestre précédent se confirme

CA en millions d’euros T5

2019/2020

(oct – dec 20) T1

2019/2020

(oct – dec 19) Variation Cumul

2019/2020

(oct 19 – dec 20)

15 mois Cumul

2018/2019

(oct 18 – sep 19)

12 mois Variation LACROIX Electronics 79,2 79,9 -0,8% 355,2 317,7 +11,8% LACROIX City 29,2 27,2 +7,3% 125,3 104,6 +19,8% LACROIX Environment 19,7 18,3 +7,6% 85,8 59,2 +44,9% Total LACROIX Group 128,1 125,4 + 2,2% 566,3 481,7 +17,6%

Sur la période, LACROIX Electronics affiche une relative stabilité du chiffre d’affaires à 79,2 M€, contre 79,9 M€ au 1er trimestre. Cette stabilité masque une bonne performance sous-jacente, compte tenu d’une part des difficultés du secteur aéronautique relatives à la crise sanitaire, et d’autre part, d’un 1er trimestre comparable dynamique (+5,8% sur la période pour l’activité Electronics). A périmètre constant, LACROIX Electronics affiche sur le trimestre un léger recul de 1,9%. Sur une base proforma 12 mois, le chiffre d’affaires s’inscrit en baisse de 14,5%.

Si LACROIX City avait déjà affiché un retour à la croissance au 4ème trimestre (+0,4%), le 5ème trimestre voit une nette amélioration de l’activité, avec un chiffre d’affaires de 29,2 M€, en hausse de 7,3% par rapport au 1er trimestre, en données publiées comme à périmètre constant. Sur la période, la dynamique retrouvée est notamment portée par un effet rattrapage sur le segment Signalisation et d’une forte croissance sur le segment Gestion du trafic. Sur une base proforma 12 mois, LACROIX City enregistre un chiffre d’affaires en baisse de 5,8%.

Après un fort rattrapage opéré au 4ème trimestre, l’activité LACROIX Environment poursuit au 5ème trimestre son excellente dynamique avec une croissance de 7,6% du chiffre d’affaires à 19,7M€, par rapport à la même période l’année précédente. La croissance est plus particulièrement tirée par le segment Smart Grid (26,0% de croissance sur le trimestre). Sur une base proforma 12 mois, le chiffre d’affaires affiche une hausse de 5,1%.

« A l’issue d’un exercice incomparable à bien des égards, que ce soit au regard de l’impact de la crise sanitaire ou de la modification de notre période d’exercice comptable, LACROIX Group termine l’année sur une note très satisfaisante, qui confirme la forte résilience de notre modèle. Dans la perspective d’une prochaine sortie de crise et malgré la prudence imposée par cette période sans précédent, nous sommes particulièrement confiants dans notre capacité à retrouver rapidement une trajectoire de croissance et à l’inscrire dans le plan stratégique ambitieux que nous présenterons en avril. » conclut Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group.





Perspectives

Le net redressement de l’activité engagé sur les 4ème, et 5ème trimestres, s’inscriront positivement dans les résultats de l’exercice 2019-2020.

L’année 2021 sera une année charnière pour le Groupe, avec la présentation du plan stratégique qui portera le développement du Groupe pour les 5 prochaines années et dont les axes détaillés seront dévoilés le 7 avril prochain.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels 2019/2020 (15 mois) : 25 mars 2021 après Bourse

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable.

ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX Group design et produit les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

Contacts

LACROIX Group

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix-group.com

Tél. : 02 40 92 58 56 ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19 ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14

Pièce jointe