Vincent Macharis enrichit le conseil de direction avec une large expérience en finance & administration management.



Le conseil de surveillance d’Intervest Offices & Warehouses SA, société immobilière réglementée active dans le segment des bureaux et de l’immobilier logistique, a nommé Vincent Macharis en tant que nouveau chief financial officer et ce sous la condition suspensive de l’approbation par la FSMA.

