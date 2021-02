February 11, 2021 12:00 ET

Paris, le 11 février 2021 – 18 heures

Chiffre d’affaires du troisième trimestre

proche de l’équilibre (à taux constants)

Poursuite de la reprise progressive de l’activité en France

Activité à l’International toujours en croissance au T3 : +1,8% (+5,7% à taux constants)

Chiffre d’affaires 9 mois 2020/2021 : 470,6 M€

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2020/2021.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le troisième trimestre de l’exercice 2020/2021 s’inscrit sur le chemin d’un retour vers la croissance organique. L’amélioration entrevue au cours du deuxième trimestre de l’exercice s’est amplifiée au cours des trois derniers mois grâce à la mobilisation, la détermination et le volontarisme de toutes nos équipes. Le contexte sanitaire et économique invite à la prudence mais le quatrième trimestre pourrait afficher une croissance organique. Notre diversification sectorielle et géographique associée à l’énergie collective déployée devrait permettre d’atteindre cette ambition. »

En M€

Au 31 décembre 2019/2020 2020/2021 Variation Variation

à taux constants* Chiffre d’affaires 1er trimestre 162,57 147,43 - 9,3% - 7,3% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 163,34 153,78 - 6,2% - 4,5% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 173,56 169,39 - 2,4% - 0,5% Chiffre d’affaires 9 mois 499,46 470,60 - 5,8% - 4,0% dont France 258,43 223,73 - 13,4% - 13,4% dont International 241,03 246,87 + 2,4% + 6,0%

* hors effets de change (taux de change 2019-2020 appliqués au chiffre d’affaires 2020-2021)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, réalise un troisième trimestre en amélioration par rapport aux deux précédents. Après un premier trimestre en recul de 9,3% puis un deuxième en recul de 6,2%, le troisième trimestre ressort en décroissance plus limitée à -2,4 % à taux courant et -0,5% à taux constants, proche de l’équilibre. La reprise de l’activité enregistrée est d’autant plus significative que la période qui s’étend d’octobre à décembre 2020 a été marquée par de nouvelles phases de confinement dans plusieurs pays. Au total, sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort à 470,6 M€ en recul de 4,0% à taux constants (-5,8% à taux courants).

Reprise progressive de l’activité en France et maintien de la croissance à l’International

En France, le groupe SII réalise un chiffre d’affaires de 223,73 M€ sur les neuf premiers mois. Après deux premiers trimestres en décroissance à deux chiffres (-21,0% au T1 et -13,2% au T2), le troisième trimestre confirme la reprise progressive de l’activité (- 6,4% au T3). Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe SII a su préserver ses performances sur les secteurs les plus résilients comme les télécommunications, l’énergie et la banque. Si le secteur de l’aéronautique connait un redémarrage modéré, le secteur de la défense - en ralentissement au cours du premier trimestre - est, depuis, en croissance continue. Depuis le début de la crise sanitaire, la diversification sectorielle du groupe SII est un atout de résilience.

A l’International, la croissance sur les neuf premiers mois ressort à +6,0% à taux constants (+2,4% à taux courants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires atteint 246,87 M€ dont 85,86 M€ réalisés au troisième trimestre soit une progression de 1,8% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent (+ 5,7% à taux constants). Le groupe SII résiste grâce à sa diversification géographique. Si certains pays sont exposés sectoriellement (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, République Tchèque) et restent soumis à des difficultés, d’autres affichent de bonnes résistances. Sur le trimestre, cinq pays réalisent la performance à l’International avec un taux de croissance à deux chiffres (à taux constants) : la Pologne (+19,0%), le Chili (+31,6%), la Colombie (+14,9%), le Royaume-Uni (+15,8%) et le Maroc (+15,4%).

Perspectives

La reprise progressive de l’activité au cours des deuxième et troisième trimestres est un signal positif pour cette fin d’exercice 2020/2021, sous réserve de l’évolution sanitaire et d’éventuels nouveaux confinements. La mobilisation de l’ensemble des équipes pour la poursuite et le gain de nouveaux projets, dans un contexte inchangé, pourrait permettre au groupe SII de revenir à une croissance organique à taux constants sur le quatrième trimestre de l’exercice.

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 675,1 M€ au titre de l’exercice 2019/2020, clos au 31 mars, en croissance de 6,9 %, et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre



En M€



T1 2020/2021 T2 2020/2021 T3

2020/2021 9 mois

2020/2021 France 67,57 72,63 83,53 223,73 Variation

dont à taux constants* -21,0%

-21,0% -13,2%

-13,2% -6,4%

-6,4% -13,4%

-13,4% International 79,86 81,15 85,86 246,87 Variation

dont à taux constants* +3,6%

+7,8% +1,9%

+4,6% +1,8%

+5,7% +2,4%

+6,0% Total groupe SII 147,43 153,78 169,39 470,60 Variation

dont à taux constants* -9,3%

-7,3% -5,9%

-4,5% -2,4%

-0,5% -5,8%

-4,0%

* : hors effets de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au chiffre d’affaires de

l’exercice en cours)

