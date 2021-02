Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière au 31 décembre 2020.

Suite à la demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité de droit allemand1 le 14 mai 2020 par l’ensemble des sociétés qui constituaient son sous-groupe allemand, Recylex S.A. a perdu définitivement le contrôle de ces entités2, qui ont en conséquence été totalement déconsolidées à partir de cette date. Le chiffre d’affaires consolidé publié au 31 décembre 2020 inclut donc celui réalisé par ces entités seulement pour leur montant jusqu’à la date de leur déconsolidation.

Afin de permettre une comparaison avec les chiffres 2020, le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019 du Groupe Recylex est également présenté en données « Pro forma », en retraitant le chiffre d’affaires des entités allemandes sur la même période que pour l’année 2020.

En millions d’euros Au

31 décembre 2020 Au

31 décembre 2019 Pro forma

Au 31 décembre 2019 Variation

à données publiées Variation

A données

pro forma Plomb 98,9 196,4 100,2 -50% -1% Zinc 20,6 80,8 28,5 -74% -28% Métaux Spéciaux 5,5 16,4 5,8 -66% -5% Plastique 8,9 12,1 13,9 -26% -36% Total par segment 133,9 305,7 148,4 -56% -10% Activités abandonnées 3 (20,0) (68,3) (28,0) -71% -29% Chiffre d’affaires consolidé 113,9 237,4 120,4 -52% -5%

Données IFRS, chiffres non audités.





Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A., a déclaré :

« Le quatrième trimestre de 2020 a été marqué par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2. Les prix du plomb et du zinc ont été significativement inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente et la disponibilité des batteries au plomb usagées a été partiellement limitée. Ces événements ont eu un impact sur nos performances industrielles et notre capacité à livrer nos produits. En outre, le principal client de Recylex S.A., Weser-Metall GmbH, fait toujours l’objet d’une procédure d'insolvabilité.

Nous prévoyons que l'administration allemande de l'insolvabilité vendra les activités de Weser-Metall GmbH au cours du premier semestre 2021. Toutefois, cela ne placera pas nécessairement Recylex S.A. dans une situation financière stable, d'autant plus que les discussions avec la Commission européenne concernant l'amende infligée en 2017 sont toujours en cours et devraient se prolonger plusieurs mois. Dans le contexte de la déconsolidation de l'ancien sous-groupe allemand, le groupe Recylex a drastiquement réduit sa taille et cette amende dépasse très largement ses capacités financières. Après négociations, Glencore International AG a accordé à Recylex S.A. un nouveau report de l’exigibilité de ses créances, ce qui devrait donner suffisamment de temps pour poursuivre les discussions avec la Commission européenne afin d'examiner les solutions possibles. Dans ce contexte la suspension de la cotation de l’action Recylex S.A. reste maintenue jusqu’à ce que la société soit en mesure de communiquer de manière fiable sur sa capacité à poursuivre son activité. Outre l'assainissement de notre situation financière, la priorité reste mis sur la sécurisation de nouveaux clients et à l'amélioration de nos opérations. »





Évolution des cours des métaux au 31 décembre 2020 (en euros)

En euros par tonne Moyenne au

31 décembre 2020 Moyenne au

31 décembre 2019 Variation

(%) Cours du plomb 1 598 1 787 -11% Cours du zinc 1 979 2 274 -13% Parité €/$ 1,1412 1,1195 2%

Source : London Metal Exchange.

La moyenne du cours du plomb pour l’année 2020 s’est établie à 1 598 euros, en repli de 11% par rapport à la moyenne de 2019. Entre le 2 janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le cours du plomb a baissé de 6%. Au cours de l’année 2020, le cours du plomb est resté en-dessous du cours observé en 2019 avec toutefois un rattrapage sur le dernier trimestre 2020.

La moyenne du cours du zinc pour l’année 2020 a atteint 1 979 euros, en repli de 13% par rapport à la moyenne 2019. Sur le premier trimestre 2020, l’évolution du cours du zinc a été marquée par une forte baisse, le cours atteignant son point bas annuel à 1 639 euros le 25 mars 2020. L’évolution du cours a ensuite été assez volatile sur le deuxième trimestre 2020 pour repartir à la hausse sur le troisième et le quatrième trimestre 2020.

En 2020, la parité moyenne €/$ est en hausse de 2% par rapport à celle de l’année pour s’établir à 1,1412.





Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2020 par rapport au 31 décembre 2019

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2020 s’est élevé à 113,9 millions d’euros par rapport à un chiffre d’affaires consolidé de 237,4 millions au 31 décembre 2019 (120,4 millions d’euros à périmètre comparable).

2.1 Segment Plomb

Son chiffre d’affaires a atteint 98,9 millions d’euros au 31 décembre 2020, en repli de 50% par rapport au 31 décembre 2019 à données publiées en raison de la déconsolidation des entités allemandes. L’évolution du chiffre d’affaires à périmètre comparable (Pro forma) est quasi-stable à -1%. Au cours de l’année 2020, Recylex S.A. a recyclé environ 61 000 tonnes de batteries plomb-acide usagées, un volume quasi stable par rapport à la même période de 2019. Recylex S.A. continue de livrer des matières à Weser-Metall GmbH, avec des prépaiements compte tenu de la procédure d’insolvabilité toujours en cours pour cette dernière.

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 13,0 millions d’euros, en repli de 74% à données publiées, toujours principalement en raison de la déconsolidation des activités des anciennes filiales Weser-Metall GmbH et Harz-Metall GmbH, et en repli de -12% à données à périmètre comparable (pro forma) principalement en raison d’un cours du plomb inférieur à celui observé au quatrième trimestre 2019.

Les perspectives de l’activité de traitement des batteries plomb-acide usagées - désormais devenu l’activité principale du Groupe - seront fortement dépendantes de la poursuite de l’activité de Weser-Metall GmbH et de la poursuite de l’approvisionnement de la fonderie de Weser- Metall GmbH en matières secondaires par Recylex S.A. Weser-Metall GmbH –qui représente le client quasi unique de la Société à ce jour - est désormais une société hors du Groupe Recylex et en procédure d’insolvabilité4.

Si l'objectif demeure de rester à l’avenir un fournisseur clé de Weser-Metall GmbH, sous réserve de l’évolution incertaine de cette procédure qui devrait prendre encore plusieurs mois et de son modèle économique, Recylex S.A. poursuit activement sa recherche d'autres débouchés commerciaux.

2.2 Segment Zinc

Son chiffre d’affaires a atteint 20,6 millions d’euros au 31 décembre 2020, en repli de 74% par rapport au 31 décembre 2019 à données publiées en raison de la déconsolidation des entités allemandes1 et de la forte baisse du cours du zinc sur la période. Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 à périmètre comparable (Pro forma) est en repli est de 28% par rapport à la même période de 2019, principalement en raison de la forte baisse du cours du zinc conjugué à la dégradation des conditions commerciales.

A noter que suite à la déconsolidation des entités allemandes dans le cadre de leurs procédures d’insolvabilité de droit allemand, le segment Zinc n’est à ce jour désormais plus constitué que de la participation de 50% dans Recytech S.A. dont les ventes ne font pas partie du chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS, la société étant mise en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe. Au quatrième trimestre 2020, le segment n’a donc pas enregistré de chiffre d’affaires.

2.3 Segment Métaux Spéciaux

Son chiffre d’affaires a atteint 5,5 millions d’euros au 31 décembre 2020, en repli de 66% par rapport au 31 décembre 2019 à données publiées et en recul de 5% à données à périmètre comparable (pro forma).

A noter que suite à la déconsolidation de PPM Pure Metals GmbH dans le cadre de la procédure d’insolvabilité de droit allemand, le segment Métaux Spéciaux n’a plus d’existence dans le périmètre des activités du groupe Recylex. Au quatrième trimestre 2020, le segment n’a donc pas enregistré de chiffre d’affaires.

2.4 Segment Plastique

Son chiffre d’affaires a atteint 8,9 millions d’euros au 31 décembre 2020, en repli de 26% par rapport au 31 décembre 2019 à données publiées.

Même si le quatrième trimestre 2020 a donné quelques signes de revitalisation de la demande, l’activité de C2P S.A.S en France a été pénalisée par un contexte de très fort ralentissement de la demande globale de polypropylène recyclé tout au long de l’année 2020, particulièrement dans le secteur automobile fragilisé par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2.

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires a atteint à 2,8 millions d’euros, en repli de 4%.

A noter que suite à la déconsolidation de C2P GmbH dans le cadre de la procédure d’insolvabilité de droit allemand, le segment Plastique n’est désormais plus constitué que des activités de C2P S.A.S. en France.





Point sur la situation financière

Au 31 décembre 2020, l’endettement net du Groupe (nouveau périmètre1 et hors dette de location IFRS 16) s’élevait à 44,5 millions d’euros (51,1 millions d’euros pour l’endettement brut) et était principalement constitué :

Du prêt de 16,0 millions d’euros conclu en 2014 par Recylex S.A. auprès de la société Glencore International AG ainsi que des intérêts capitalisés et courus à hauteur de 1,2 million d’euros sur la période ;

Du solde de l’amende infligée au Groupe en 2017 par la Commission européenne à hauteur de 24,7 millions d’euros ;

Des passifs rééchelonnés issus du plan de continuation (finalisé en 2015) ainsi que le montant de la clause de retour à meilleure fortune, pour un total de 9,2 millions d’euros.

Dans ce contexte, la continuité d’exploitation de Recylex S.A. dépend de la réalisation de plusieurs hypothèses structurantes5. Ces hypothèses portent non seulement sur la poursuite de l’activité commerciale avec Weser-Metall GmbH, mais aussi sur la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex S.A. afin que la charge de la dette à court et moyen terme soit compatible à l’avenir avec le nouveau périmètre plus restreint et la future génération de trésorerie.

Dans le cadre de cette restructuration financière Recylex S.A. :

A obtenu de Glencore International AG, la renonciation - sous conditions- jusqu’au 31 janvier 2022 à son droit de déclarer l’exigibilité immédiate du prêt et des intérêts courus à hauteur de 17,2 millions d’euros ainsi qu’un report à la même date des échéances dues à hauteur de 2,5 millions d’euros dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune ;

A sollicité auprès de la Commission européenne, la suspension temporaire du plan de paiement de l’amende ainsi que l’adaptation du montant et de l’échéancier de paiement ;

A obtenu le 15 janvier 2021 auprès des autorités compétentes le report de la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2024.

La suspension de la cotation de l’action Recylex reste maintenue jusqu’à ce que la société soit en mesure de communiquer de manière fiable sur sa capacité à poursuivre son activité.





Agenda financier prévisionnel

Recylex tiendra les investisseurs informés des développements des discussions en cours avec ses créanciers dont la Commission Européenne.

Information financière au 31 mars 2020, le jeudi 29 Avril 2021 (après bourse).





ANNEXES





Évolution trimestrielle des moyennes des cours des métaux

En euros par tonne Premier

trimestre 2020 Deuxième trimestre 2020 Troisième trimestre 2020 Quatrième trimestre 2020 Premier

trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 Troisième trimestre 2019 Quatrième trimestre 2019 Plomb 1 675 1 518 1 603 1 594 1 793 1 677 1 824 1 847 Zinc 1 930 1 780 1 997 2 203 2 380 2 459 2 112 2 157

Source : London Metal Exchange.





Chiffre d’affaires consolidé par trimestre et par segment

En millions d’euros Premier

trimestre 2020 Deuxième trimestre 2020 Troisième trimestre 2020 Quatrième trimestre 2020 Premier

trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 Troisième trimestre 2019 Quatrième trimestre 2019 Plomb 54,0 18,1 13,9 13,0 45,8 48,3 52,8 49,4 Zinc 16,7 4,0 0,0 0 21,8 21,6 20,3 17,1 Métaux Spéciaux 4,3 1,2 0,0 0 4,6 4,5 3,9 3,5 Plastique 2,9 0,8 2,2 2,8 3,6 3,3 2,4 2,9 Total 77,9 24,1 16,1 15,8 75,8 77,7 79,4 72,8

Données IFRS, chiffres non audités.





Chiffre d’affaires de Recylex S.A.

En millions d’euros Au

31 décembre 2020 Au

31 décembre 2019 Variation

(%) Segment Plomb 50,2 60,8 -17% Prestations de services aux sociétés du Groupe 0,9 2,7 -66% Chiffre d’affaires total 51,1 63,5 -20%

Données IFRS, chiffres non audités





