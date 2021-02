Communiqué de presse Ecully, le 11 février 2021 – 18h30





Poursuite du développement en Asie :

1 ère pose de l’implant Mont Blanc 3D+ en Thaïlande

pose de l’implant Mont Blanc 3D+ en Thaïlande Signature d’un accord de distribution exclusif en Malaisie

Spineway, spécialisée dans la conception d’implants et instruments chirurgicaux innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, annonce la première intervention chirurgicale en Thaïlande avec l’instrumentation Mont Blanc 3D+ ainsi que la signature d’un accord de distribution exclusif pour la commercialisation de ses produits en Malaisie.

Cette opération a été réalisée avec succès le 4 février 2021 par le Dr Chatchawarl Sarntipiphat, chirurgien orthopédique au sein de l'hôpital universitaire de Srinagarind dans la province de Khon Kaen en Thaïlande, sur un jeune patient de 11 ans atteint d’une scoliose idiopathique.

Le Docteur Sarntipiphat précise le contexte de cette opération : « Ce type de scoliose nécessite un traitement chirurgical correctif car la déviation permanente de la colonne vertébrale peut rapidement provoquer une déformation des corps vertébraux, surtout en période de croissance de l'enfant. Particulièrement indiqué pour ce type de pathologie, l’implant breveté Mont Blanc 3D+ de Spineway permet de corriger significativement la déformation tout en conservant les courbes naturelles de la colonne vertébrale. »

Présent en Thaïlande depuis 2016 à travers une distribution exclusive, Spineway continue de développer son savoir-faire sur le continent asiatique avec la mise en place d’un accord de distribution national au sein des principaux centres de santé en Malaisie, quelques mois après la signature d’un accord commercial exclusif pour la vente de ses produits au Japon1. Fort de cette présence sur le territoire, Spineway et son partenaire vont promouvoir auprès des principaux chirurgiens l’ensemble du portefeuille de produits et en particulier les solutions pour la chirurgie mini-invasive Mont-Blanc MIS.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat en Malaisie, pays reconnu comme ayant l’un des meilleurs système de santé en Asie. Notre gamme Mont-Blanc MIS et la plateforme MISTI conçues par Spineway vont permettre aux médecins et aux patients de bénéficier de techniques chirurgicales avancées grâce à des caractéristiques uniques qui rendent le geste opératoire plus performant. »

Les ventes devraient débuter en juin 2021 dès l’accord de commercialisation des produits Spineway auprès de l'autorité de régulation malaisienne, la Medical Device Authority (MDA).

Fort de cette première pose de l’implant Mont Blanc 3D+ en Thaïlande et de ce nouvel accord de distribution en Malaisie, Spineway poursuit son développement en Asie grâce à la haute valeur ajoutée de ses technologies.

Prochain RDV : 15 avril 2021 - Publication du CA Q1 2021

8 mars 2021 – Assemblée Générale

Les comptes annuels et les documents préparatoires à l’Assemblée Générale

sont disponibles sur le site internet de la société – Rubrique investisseurs

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0811 045 555







Eligible PEA /PME



ALSPW



Euronext Growth



AELIUM



Finance et Communication



Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr











1 Communiqué du 22 avril 2020





