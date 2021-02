CALHOUN, Géorgie, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui la nomination de James F. Brunk au poste de directeur financier, à compter du 1er avril 2021.

« Je travaille avec Jim depuis de nombreuses années, et je suis convaincu qu'il sera un excellent directeur financier », a déclaré Jeff Lorberbaum, président-directeur général de Mohawk. « Il comprend parfaitement notre mode de fonctionnement à l'échelle mondiale et exercera une influence positive sur nos résultats. Tout au long de ses trois décennies de carrière, il a su montrer son expertise en matière de planification et d'analyse financières, de fusions et acquisitions, de comptabilité et de relations avec les investisseurs. »

Depuis mai 2009, M. Brunk, 55 ans, occupait le poste de contrôleur de gestion et de directeur de la comptabilité chez Mohawk. Il a rejoint la société en 2006 comme directeur financier de la division Mohawk Home. Avant de devenir membre de la société, M. Brunk a occupé des postes dans les finances et l'exploitation avec toujours plus de responsabilités dans des grandes sociétés de fabrication.

« C'est un honneur pour moi que d'occuper le poste de directeur financier chez Mohawk, société au sein de laquelle j'ai eu l'occasion de me développer sur le plan personnel et professionnel au cours de ces quinze dernières années », a confié M. Brunk. « J'ai eu le privilège de travailler en partenariat avec une équipe financière qui est constituée d'experts talentueux dans de nombreuses disciplines et qui sont orientés à la fois sur la protection et l'obtention de résultats pour l'entreprise. Je suis impatient de diriger notre équipe financière et de travailler en partenariat avec l'équipe de direction et le Conseil d'administration en identifiant de nouvelles initiatives pour renforcer la société. »

Depuis son retour chez Mohawk en tant que directeur financier en avril 2020, Frank H. Boykin a travaillé en étroite collaboration avec M. Brunk pour assurer une transition en douceur et prendra sa retraite comme prévu en avril de cette année. M. Boykin occupait le poste de directeur financier de Mohawk depuis janvier 2005.

Frank Boykin 706-624-2695