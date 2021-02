CALHOUN, Ga., Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag de benoeming aan van James F. Brunk tot Chief Financial Officer, met ingang van 1 april 2021.



"Ik heb jaren met Jim gewerkt en ik ben ervan overtuigd dat hij de functie van Chief Financial Officer uitstekend zal vervullen", aldus Jeff Lorberbaum, voorzitter en Chief Executive Officer van Mohawk. "Hij heeft een grondige kennis van onze wereldwijde activiteiten en zal onze prestaties positief beïnvloeden. In de afgelopen dertig jaar heeft hij zijn expertise op het gebied van financiële planning en analyse, fusies en overnames, accounting en investeerdersrelaties keer op keer bewezen."

Sinds mei 2009 was Brunk, 55, Corporate Controller en Chief Accounting Officer bij Mohawk. Hij trad in 2006 in dienst van het bedrijf als Chief Financial Officer van de divisie Mohawk Home. Voordat hij deel uitmaakte van het bedrijf, bekleedde Brunk financiële en operationele functies met groeiende verantwoordelijkheid bij grote productiebedrijven.

"Ik ben vereerd om de functie van CFO te mogen bekleden bij Mohawk, waar ik de afgelopen vijftien jaar de kans heb gehad om persoonlijk en professioneel te groeien", aldus Brunk. "Ik heb het voorrecht gehad om samen te werken met een financieel team van getalenteerde experts in vele disciplines, gericht op het beschermen en leveren van resultaten voor het bedrijf. Ik kijk ernaar uit om ons financiële team te leiden en samen met ons managementteam en de Raad van Bestuur te werken aan nieuwe initiatieven om het bedrijf te versterken."

Sinds de terugkeer naar Mohawk als Chief Financial Officer in april 2020 heeft Frank H. Boykin nauw samengewerkt met Brunk om een soepele overgang te garanderen en zal eerstgenoemde zoals gepland in april dit jaar met pensioen gaan. Boykin was sinds januari 2005 werkzaam als Chief Financial Officer bij Mohawk.

Frank Boykin 706-624-2695