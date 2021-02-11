美国佐治亚州卡尔霍恩, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（NYSE: MHK）今天宣布任命James F. Brunk为首席财务官，2021年4月1日起生效。

Mohawk董事长兼首席执行官Jeff Lorberbaum表示：“我与Jim已经共事多年，相信他作为我们的首席财务官将会做得非常出色。他对我们的全球运营有着深入了解，将为我们的绩效带来积极影响。他在财务规划和分析、合并和收购、会计和投资者关系方面的专业知识在30年的职业生涯中得到了展现。”

现年55岁的Brunk自2009年5月以来担任Mohawk的公司主计长兼首席会计官。他于2006年加入公司，担任Mohawk Home分部首席财务官。加入本公司前，Brunk曾在大型制造企业担任财务和运营职务并屡获晋升。

“能够担任Mohawk首席财务官让我深感荣幸，过去15年间，我在这里获得了个人和专业发展的机会，” Brunk说道， “我有幸与众多专业中才华出众的专家所组成的财务团队合作，专注于为企业保护和交付业务成果。我期待着领导我们的财务团队，并与管理团队和董事会合作，共同确定加强公司实力的新举措。”

自2020年4月重返Mohawk担任首席财务官以来，Frank H. Boykin与 Brunk密切合作以确保顺利过渡，他将按计划于今年4月退休。Boykin此前曾于2005年1月就任Mohawk首席财务官。

Frank Boykin 706-624-2695