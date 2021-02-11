喬治亞州卡爾霍恩, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（紐約證券交易所代碼：MHK）今天宣佈任命 James F. Brunk 為財務總監，並由 2021 年 4 月 1 日起生效。

Mohawk 主席兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示：「我與 Jim 共事多年，我相信他非常勝任財務總監一職。他對我們的全球營運有深刻了解，並將對我們的業績帶來積極影響。在他橫跨三十年的職業生涯中，他展示出財務規劃和分析、合併和收購、以及會計和投資者關係方面的專業知識。」

自 2009 年 5 月起，現年 55 歲的 Brunk 便一直擔任 Mohawk 的公司財務主管兼會計總監。他於 2006 年加入公司，擔任 Mohawk Home 部門的財務主管。在加入 Mohawk 之前，Brunk 在主要製造公司中擔任更多職責，出任財務和營運職位。

Brunk 說：「我很榮幸成為 Mohawk 的財務總監，在過去 15 年，我有機會在這裡取得個人和職業發展。我有幸與一支由許多學科的才華橫溢專家組成的財務團隊合作，致力保護企業和取得成果。隨著我們確定可提升公司實力的新計劃，我期待領導我們的財務團隊，並與我們的管理團隊和董事會合作。」

自 2020 年 4 月重返 Mohawk 擔任財務總監以來，Frank H. Boykin 已與 Brunk 緊密合作，以確保平穩過渡，並將按計劃於今年 4 月退休。Boykin 此前從 2005 年 1 月起擔任 Mohawk 的財務總監。

Frank Boykin 706-624-2695