Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 12.2.2021 klo 07.45

Verkkokauppa.com julkistaa tarkennetun strategiansa kaudelle 2021–2025

Verkkokaupan edelläkävijä Verkkokauppa.com Oyj julkaisee päivitetyn strategiansa kaudelle 2021–2025. Tarkennetun strategian mukaisesti Verkkokauppa.com tavoittelee miljardin euron liikevaihtoa ja 5 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2025 loppuun mennessä. Samalla Verkkokauppa.com jatkaa osinkopolitiikkaansa, jonka mukaan yhtiö maksaa omistajilleen kasvavaa osinkoa vuosineljänneksittäin.

Verkkokauppa.comin visiona on pysyä verkkokaupan edelläkävijänä myös tulevien vuosikymmenien aikana jatkuvan innovoinnin ja kehityksen avulla. Yhtiön tulevaisuuden kasvu rakentuu viiden tukijalan varaan:

Erinomainen asiakaskokemus ja vahva brändi. Verkkokauppa.comilla on yli 1,7 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta ja sen tuotteista on julkaistu yli 400 000 asiakasarviota. Yhtiön yli 115 000 kuukausittaista aktiivista asiakasta, korkea NPS-luku 70 sekä alhainen tuotteiden palautusprosentti 1,0 ovat tulosta Verkkokauppa.comin jatkuvista panostuksista parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen.

Tehokas tilaus-toimitusprosessi. Verkkokauppa.comin toimitusverkosto kattaa jo noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän toimituksilla. Yhtiö parantaa jatkuvasti toimitusvaihtoehtojaan hyödyntäen jättimyymälöitään logistiikkakeskuksina.

Ylivertainen teknologinen taustajärjestelmä. Yhtiön omien it-ammattilaisten ja vahvan teknologiaosaamisen ansiosta Verkkokauppa.comilla on edistyksellinen teknologia-alusta, jolle rakentaa uusia palveluita ja toiminnallisuuksia parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi.

Laaja tuotevalikoima. Verkkokauppa.com tarjoaa laajimman valikoiman tuotteita valituissa kategorioissa Suomessa. Erittäin läpinäkyvät tuotetiedot ja kilpailukykyiset hinnat ovat tärkeitä tekijöitä yhtiön asiakaslupauksessa ”Todennäköisesti aina halvempi”.

Kilpailukykyiset kustannukset. Yhtiön tavoitteena on painaa kiinteät kustannukset alle 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö tekee kohdennettuja investointeja logistiikkaan, prosesseihin ja automaatioon, toimitusketjuun, tuotehallintaan sekä markkinointiin.

Tie miljardiin euroon

Verkkokauppa.com hakee kasvua ydinkategorioistaan sekä laajentumalla houkuttelevan marginaalin uusiin kategorioihin erityisesti verkossa. Lisäksi yhtiö näkee houkuttelevia kasvumahdollisuuksia B2B-segmentissä, yhtiön omissa private label -tuotemerkeissä ja lisäarvopalveluissa. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa B2B- ja private label -liiketoimintansa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi yhtiö arvioi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä yritysostoja, erityisesti paikallisten täydentävien verkkokauppayhtiöiden osalta.

Verkkokauppa.comin pävitetty strategia kuvaa polun tulevaan kasvuun, joka on pääasiassa orgaanista ja jota kiihdyttää vähittäiskaupan siirtyminen kivijalasta verkkoon. ”Autamme asiakkaitamme toteuttamaan intohimojaan”, sanoo Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka. ”Olemme ylpeitä siitä, että Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä sekä tunnetuin ja vierailluin verkkokauppa Suomessa. Verkkokauppa.com on erinomaisessa asemassa hyötyäkseen käynnissä olevasta vähittäiskaupan murroksesta. Yhdessä omistautuneiden ja yritteliäiden työntekijöidemme kanssa olemme valmiita toteuttamaan päivitetyn strategiamme ja saavuttamaan miljardin euron liikevaihdon vuoteen 2025 mennessä samalla kunnioittaen asiakaslupaustamme todennäköisesti aina halvempi.”

Jätkäsaaren logistiikka-automaation investointiohjelma

Yksi strateginen hanke, joka mahdollistaa kasvun, on Jätkäsaaren logistiikka-automaation investointiohjelma. Investointi käsittää Jätkäsaaren varastotoimintojen uudistamisen ja tuo käyttöön uuden varastoautomaatiojärjestelmän, pakkausautomaatiojärjestelmän sekä pystykuljetinjärjestelmän. Investointi mahdollistaa tulevaa kasvua ja tarjoaa kustannussäästöjä sekä paremman asiakaskokemuksen parantuneen tuotesaatavuuden ja nopeampien toimitusten kautta. Investoinnin kustannus on noin 4 miljoonaa euroa ja hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Investoinnin myötä Jätkäsaaren varastosta tulee maailmanluokan automatisoitu logistiikkakeskus keskellä Helsinkiä.

Lisätietoja:

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell

Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 50 434 2516

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.