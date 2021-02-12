2021年2月11日星期四

2020年全年营业收入9.372亿欧元

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2020年的合并营业收入为9.372亿欧元，全年下滑14.9%，按固定业务范围和汇率计算，下滑10.9%。

年度合并营业收入

单位：百万欧元 - 未经审计 2020 2019 变动 PCC变动(1) 上半年 387.1 566.5 -31.7% -31.0% 第3季度 262.0 259.8 +0.9% +6.7% 第4季度 288.1 274.9 +4.8% +13.6% 12个月合计 937.2 1,101.2 -14.9% -10.9%

(1) 固定业务范围和汇率。

第一季度遭到全球疫情沉重打击的业务活动在九月开始复苏，并持续到第四季度。按固定范围和汇率计算，该季度增长率为13.6%。AKWEL的业绩继续跑赢全球汽车产业（上季度下滑0.7%）。

取得这一成绩的原因在于集团战略客户的市场份额增长以及大量的售后活动。

疫情前开始实行的严格管理和投资控制政策仍在帮助集团持续改善财务状况。AKWEL预测2020年自由现金流将超过1亿欧元，截至2020年12月，拥有净现金流近7000万欧元（不含租赁债务）。

凭借团队的投入、持续的管理举措以及在下半年尤为活跃的业务活动，集团的全年业绩有望提高，主营业务利润或超1亿欧元。

AKWEL 2020年财务状况稳健，市场份额得到加强。尽管如此，面对形势依然不明朗的市场，集团对2021年的前景仍保持谨慎，并着力保持生产设施的灵活性和高效率，同时进行投资，以迎合市场趋势，特别是在清洁能源车方面。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约11,200名员工。







Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP

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