February 12, 2021 02:30 ET

February 12, 2021 02:30 ET

Uponor Oyj Sisäpiiritieto 12.2.2021 9.30

Uponor Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Uponor Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Jyri Luomakoski ovat tänään hyvässä yhteisymmärryksessä sopineet, että Luomakoski luopuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä. Luomakoski on toiminut Uponorin toimitusjohtajana lokakuusta 2008. Kyseessä on hallittu muutos: Luomakoski jatkaa tehtävässään 20.8.2021 asti. Hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.

“Haluan jo tässä vaiheessa kiittää hallituksen puolesta lämpimästi Jyriä hänen pitkästä ja ansiokkaasta urastaan Uponorilla. Jyri on palvellut yhtiötä lojaalisti kunnioitettavat 25 vuotta, josta viimeiset 12 vuotta hän on toimitusjohtajan tehtävässä johtanut Uponoria kunnianhimoisella otteellaan. Viimeisten seitsemän vuoden aikana olemme Jyrin johdolla parantaneet kannattavuuttamme jatkuvasti ja saavuttaneet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Jyrin ja hallituksen yhteistyö on ollut ehdottoman avointa, johdonmukaista ja molemmin puolin inspiroivaa. Toivotan Jyrille menestystä jatkoon hänen siirtäessään Uponorin hienossa kunnossa tulevalle seuraajalleen”, sanoo Uponorin hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi.

“Tämä neljännesvuosisadan taival eri rooleissa yhtiössä on ollut hienoa aikaa, jossa hyvän tiimin kanssa olemme päässeet tekemään tärkeää työtä kestävän kehityksen edistämiseksi talo- ja yhdyskuntatekniikassa. Uponor on matkan varrella muuttunut paljon, ja on ollut kunnia olla mukana johtamassa sitä muutosta. Kiitos kaikille uponorilaisille ja etenkin kollegoilleni johtoryhmässä hedelmällisestä yhteistyöstä näinä vuosina, eritoten viimeisen, pandemian muuttaman, vuoden aikana. Samoin kiitos yhtiön hallitukselle ja omistajille heidän luottamuksestaan näiden vuosien aikana”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.





Uponor lyhyesti

Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi