Selskabsmeddelelse nr. 5

Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur i forlængelse af køb af BankNordiks danske forretning (se selskabsmeddelelse nr. 26, 2020) har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny hybrid kernekapital (AT1).

I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners til at arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, forestå udbudsprocessen.

Lånet, som forventes at blive i niveauet DKK 600 mio., vil have uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 5,5 år efter udstedelsen. Lånet vil have en trigger på 7 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet forventes børsnoteret efter udstedelse.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil