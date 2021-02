TORONTO, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose Investments ») a le plaisir d’annoncer son autorisation par les autorités canadiennes en valeurs mobilières à lancer le FNB de bitcoins Purpose (le « FNB » ou « BTCC »), le premier FNB de bitcoins de garde directe au monde. Ce FNB est destiné à offrir aux investisseurs une exposition à la principale cryptomonnaie, le bitcoin, en investissant directement dans des bitcoins réglés physiquement.



« Le bitcoin gagne en popularité auprès des investisseurs individuels et institutionnels depuis des années maintenant, mais il demeure un actif auquel il est difficile d’obtenir une exposition efficace et sécurisée », déclare Som Seif, fondateur et chef de la direction de Purpose Investments. « Le FNB de bitcoins Purpose va changer le paysage pour les investisseurs en leur offrant un moyen simple, efficace et abordable d’accéder directement à la cryptomonnaie. »

Ce FNB sera le premier au monde à investir directement dans des bitcoins réglés physiquement, et non des dérivés, offrant aux investisseurs un accès facile et efficace à la catégorie d’actifs émergente de la cryptomonnaie sans le risque lié à l’autodétention dans un portefeuille numérique. À l’instar des produits d’or ou d’argent adossés à des stocks physiques, le FNB sera toujours adossé à des avoirs en bitcoins réglés physiquement.

Le lancement du premier FNB de bitcoins sur le marché apporte de nombreux défis particuliers, y compris l’exigence de liquidité quotidienne et divers mécanismes pour se conformer à la fois aux normes des marchés traditionnels des FNB et à celles du secteur des actifs numériques. Les avoirs en bitcoins sont conservés « à froid », la solution de garde la plus sécuritaire sur le marché. Pour assurer l’achat, le règlement, la garde des bitcoins et l’administration du FNB, Purpose Investments est fière de collaborer avec Gemini Trust Company, LLC à titre de sous-dépositaire et avec la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon à titre d’administrateur du FNB.

Pour finaliser le lancement du FNB, Purpose Investments a travaillé en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») sur un processus de dépôt confidentiel à travers une série de rencontres et de présentations sur plusieurs mois.

« La CVMO a été un partenaire essentiel au lancement du FNB de bitcoins Purpose et nous sommes reconnaissants de sa volonté de travailler avec nous sur ce processus. Leur coopération et leurs conseils nous ont permis d’aller de l’avant et d’offrir ce nouveau FNB aux investisseurs », ajoute M. Seif.

La valeur liquidative quotidienne du FNB sera établie en fonction du prix au comptant quotidien de l’indice TradeBlock XBX.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs avec plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Financial, une plateforme de services financiers axée sur la technologie. La plateforme de Purpose Financial sert à la fois les consommateurs et les petites entreprises et se consacre à la modernisation de la gestion d’actifs, appuyant la croissance de la gestion indépendante de patrimoine et facilitant la création de services de base pour aider les petites entreprises et leurs entrepreneurs à réussir et à prospérer.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Matt Padanyi

Purpose Investments Inc.

Téléphone : (877) 789-1517

Courriel : info@purposeinvest.com

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.