VANCOUVER, British Columbia, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), „Monument“ oder das „Unternehmen“, gibt die Ernennung vonGraham Dickson zum Vorstandsvorsitzenden und die Bestellung vonJean-Edgar de Trentinian als Vorstandsmitglied mit sofortiger Wirkung bekannt.



„Im Namen des Vorstands und des Unternehmens freue ich mich sehr, HerrnDickson als neuen Vorstandsvorsitzenden begrüßen zu dürfen“, soCathy Zhai, Director, President und CEO. „Seine langjährige Erfahrung im Bergbau wird Monument dabei unterstützen, seinen Wachstumskurs fortzusetzen und ein starkes Unternehmen für alle Stakeholder aufzubauen.Ebenso freue ich mich, die Rückkehr vonTrentinian in den Vorstand von Monument bekannt zu geben.Mit seiner Erfahrung, seinen Erfolgen und seinen umfangreichen Kontakten in den europäischen Geschäfts- und Investorengemeinschaften wird er unseren Vorstand stärken.“

Dicksonwar bisher in leitenden Positionen im Bereich Bergbau tätig und blickt auf über 35 Jahre Erfahrung im Goldbergbau zurück. Er hat bereits am Aufbau zahlreicher Goldbehandlungsanlagen in abgelegenen Gebieten auf der ganzen Welt mitgewirkt.Seit Dezember 2011 ist er Vorstandsmitglied bei Monument Mining.Zudem ist er seit 2011 als President von NouHgt Technologies Inc. tätig und bekleidete zuvor verschiedene Positionen bei Veris Gold Corp., u. a. als Director und Chief Operating Officer.Als Goldproduzent erzeugte Veris über 150.000 Unzen Gold pro Jahr und verfügte über ein vielfältiges Portfolio von Gold-, Silber-, Zink- und Kupferanlagen im Yukon Territory, in British Columbia (Kanada) sowie in den US-Bundesstaaten Arizona und Nevada.Dicksonwar auch in verschiedenen Funktionen bei BYG Natural Resources Ltd. tätig, das eine Goldmine im Yukon Territory betrieb. Zudem fungierte Dickson als General Manager eines Bauunternehmens für schlüsselfertige Goldverarbeitungsanlagen an abgelegenen Standorten, darunter die Snip Mill von Cominco Ltd., die Golden Patricia Mill von Bond Gold, die Seebee Mill von Claude Resources sowie die oberirdischen Anlagen des Julietta-Bergwerks von Bema Gold.

Trentinianist Unternehmer mit Sitz in Genf (Schweiz).Er verfügt über umfangreiche Erfahrung auf Vorstandsebene in den Bereichen Bergbau, Verlagswesen, Werbung, Immobilien und Kommunikation und war zudem bereits als Diplomat tätig.Trentinianist derzeit Gesellschafter, President und CEOvon ORIFER S.A.Zuvor war er als Vorstandsmitglied bei der Yukon-Nevada Gold Corp. und von 2011 bis 2017 als Vorstandsmitglied bei Monument Mining Limited tätig.Er fungierte in der Vergangenheit als Führungskraft und Eigentümer –sowohl teilweise als auch vollständig – bei einer großen Anzahl von Unternehmen.Außerdem war er Diplomat und Head of Mission in Genf (Schweiz), wo er sich mit politischen und humanitären Aufgaben befasste.TrentinianNeben einem französischen Master, den er in Frankreich absolvierte, hat Trentinian auch einen Abschluss in Arts & Métiers von einer Schweizer Universität.Seinen Militärdienst absolvierte er in der Zentrale der französischen Luftstreitkräfte.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen.Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 205 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580–1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website unseres Unternehmens unter www.monumentmining.com oder über:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“).Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird.Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetieren“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ oder „glaubt“ sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse „unternommen“, „erscheinen“ oder „erreicht“ „könnten“, „werden könnten“ oder „werden“.Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden.Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar.Wesentliche Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung zukunftsgerichteter Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Barkosten pro Unze Goldproduktion und der geschätzten Cashflows, die aus dem operativen Geschäft generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und Erwartungen bezüglich der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens; Annahmen bezüglich des zukünftigen Preises für Gold und andere Mineralien; der Zeitpunkt und die Menge der geschätzten zukünftigen Produktion; der erwarteten Zeitpunkt und die Ergebnisse der Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; der Erfolg von Explorationsaktivitäten; Bergbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Erörterung und Analyse der Geschäftsführung des Unternehmens sowie in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind und alle unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen.Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können.Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen.Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.