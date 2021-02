Offrant de puissantes performances et un design élégant à des prix accessibles, le Chromebook 4 et le Chromebook 4+ constituent un moyen portable, fiable et économique de profiter rapidement de l'expérience Google

MISSISSAUGA, Ontario, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui que le Chromebook 4 et le Chromebook 4+ de Samsung sont maintenant en vente dans les boutiques Expérience+ Samsung1 et en ligne au Samsung.com/ca_fr et chez les principaux détaillants partenaires au Canada.



Offrant de puissantes performances et un design élégant à des prix accessibles, le Chromebook 4 et le Chromebook 4+ constituent un moyen portable, fiable et économique de profiter rapidement de l'expérience Google. Légère et compacte, la gamme Chromebook 4 de Samsung offre aux utilisateurs la possibilité de regarder, travailler, créer et jouer sur un appareil rapide et plus sécurisé, conçu pour que vous puissiez l'apporter avec vous.

"La gamme Chromebook 4 de Samsung repousse les limites de la commodité et de la valeur pour les Canadiens", a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, Affaires mobiles, Samsung Electronics Canada. "Nous sommes fiers d'offrir aux consommateurs une solution abordable pour répondre à leurs besoins à la maison, au travail et à l'école".

Un design moderne et épuré

Avec l'aspect à la fois simple et sophistiqué d'un appareil haut de gamme qui ne comporte aucune vis visible, ces nouveaux Chromebooks élégants offrent une expérience esthétique et fonctionnelle sans faille. Grâce à un matériel fin et de haute qualité, le Chromebook 4 et le Chromebook 4+ sont tous deux pratiques à apporter avec vous lorsque vous êtes en déplacement. Le Chromebook 4 est équipé d'un écran de 11,6 pouces et pèse 1,18 kg, tandis que le Chromebook 4+ offre un écran plus grand de 15,6 pouces tout en restant aussi fin et en ne pesant que 1,7 kg.

Les deux appareils ont également fait l'objet de tests approfondis pour s'assurer qu'ils sont aussi solides qu'élégants. Dotée d'une durabilité2 de niveau militaire, la gamme Chromebook 4 est conçue pour résister aux chutes.

La gamme Chromebook 4 est également dotée d'une batterie longue durée, offrant jusqu'à 12 heures3 sur le Chromebook 4 et 10 heures4 sur le Chromebook 4+. Ainsi, que vous travailliez, surfiez sur le web, étudiez ou écoutiez de la musique, vous pouvez passer votre journée avec une charge complète qui se recharge rapidement sur un chargeur USB-C.

Performance de qualité

La ligne Samsung Chromebook 4 représente un nouveau standard de qualité, combinant des performances de haut niveau à un prix très compétitif. Elle est à la pointe de toutes les normes de portabilité, de convivialité et de performance. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 32 Go, une mémoire vive de 4 Go et un puissant processeur Intel® Celeron® N4000, vous pouvez stocker plus et le faire plus rapidement.

La gamme Chromebook 4 est également équipée de la toute dernière technologie de connectivité sans fil avec des capacités Wi-Fi Gigabit5, qui permet de diffuser du contenu en haute définition, de charger des pages web et de transférer des gigaoctets de données en quelques secondes, pour que vous puissiez obtenir votre contenu instantanément et en profiter immédiatement.

Grâce à la fonctionnalité du port USB-C intégrée, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour le transfert de données à haut débit, à un taux pouvant atteindre 5 Gbps, vous pouvez télécharger vos fichiers de présentation en un clin d'œil. Et comme vous pouvez connecter votre Chromebook 4 ou 4+ à un moniteur 4K, vous pouvez passer en Ultra-HD pour cette présentation, émission de télévision ou jeu à n’importe quel moment.

L'expérience Google

La gamme Chromebook 4 offre tous les avantages d'un Chromebook, permettant aux consommateurs de créer et de collaborer avec l'écosystème Google, de naviguer sur le Web sur Chrome et de profiter des offres de la boutique Google Play. De plus, grâce aux innovations matérielles de Samsung qui apportent une puissance et une connectivité exceptionnelles, ainsi qu'une construction élégante et légère, le Chromebook 4 et le Chromebook 4+ offrent une expérience Chromebook pratique et abordable.

Et votre connexion à Google peut désormais être vocale. Les Chromebook 4 et 4+ sont livrés avec l'assistant Google intégré. Que vous souhaitiez mettre à jour votre calendrier ou répondre à un message, prendre des notes ou consulter les actualités, vous n’avez qu’à dire "Hey, Google..."

Disponibilité au Canada

Le Samsung Chromebook 4, à partir de 359,99 $ (notre prix régulier) en Titane platine, et le Samsung Chromebook 4+ en Gris satiné, à partir de 459,99 $ (notre prix régulier), sont en vente dès aujourd'hui, le 12 février 2021, au samsung.com/ca_fr, dans les boutique Expérience+ Samsung et chez certains détaillants partenaires au Canada.

Dans les régions où les achats en magasin ne sont pas disponibles, les boutiques Expérience+ Samsung proposent des services de livraison en bordure de trottoir, en vitrine6 et de ramassage. Réservez en ligne sur https://shop.samsung.com/ca_fr/ et organisez votre ramassage dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada. Les boutiques Expérience+ Samsung sont situées dans les endroits suivants :

CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Centre

Metropolis à Metrotown

Centre Eaton de Montréal

Scarborough Town Centre (Kiosque Samsung)

West Edmonton Mall

Yorkdale Shopping Centre

Les clients éligibles peuvent également bénéficier d'un financement à 0 % sur un appareil Chromebook 4 ou Chromebook 4+ pour une mise de fonds de 0 $ et un taux d'intérêt de 0 % pendant une période maximale de 36 mois avec un crédit approuvé. Faites l'expérience de la technologie Samsung à un prix abordable, tout en respectant votre budget.7

La tranquillité d'esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de soins complets pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil connecté Galaxy. Vous serez protégé jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les défauts ou dysfonctionnements mécaniques, grâce à une équipe d'experts Galaxy dévoués qui vous aideront à vous remettre sur la bonne voie.8

Les Canadiens peuvent acheter le Samsung Care+ avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d'achat de leur appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/.

Service de réparation porte à porte au Canada

Profitez d'un service pratique de ramassage, de réparation rapide et de livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un service porte-à-porte au 1-800-SAMSUNG, LIVE CHAT ou nous envoyer un SMS à WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend la collecte et l'expédition de retour gratuite et est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/support/stayhomestaysafe/

Pour plus d'informations sur les derniers appareils Samsung, y compris les spécifications : news.samsung.com/ca_fr/ ou samsung.com/ca_fr/.

Pour plus d'informations sur les Chromebook 4 et 4+ : https://www.samsung.com/ca_fr/pc/all-pc/?chromebook.





Spécifications des produits Samsung Chromebook 4 et 4+

Chromebook 4 Chromebook 4+ Système d’exploitation Chrome OS Chrome OS Processeur Intel® Celeron® Processor N4000 (1,10 GHz jusqu’à 2,60 GHz 4 MB L2 Cache) Intel® Celeron® Processor N4000 (1,10 GHz jusqu’à 2,60 GHz 4 MB L2 Cache) Carte graphique Intel® UHD Graphics 600 Intel® UHD Graphics 600 Écran Écran 11.6" HD LED (1366 x 768), Anti-Reflet Écran 15.6" FHD LED (1920 x 1080), Anti-éblouissement Mémoire 4 Go LPDDR4 Memory (On BD 4 GB) 4 Go LPDDR4 Memory (On BD 4 Go) Stockage 32 Go e.MMC 32 Go e.MMC Couleur Titane platine Gris satiné Multimédia Haut-parleurs Stéréo ( 1,5 W x 2 )

Micro digital interne

Caméra HD 720p Haut-parleurs Stéréo ( 1,5 W x 2 )

Micro digital interne

Caméra HD 720p Réseau 802.11 ac wave2 2X2

Bluetooth 802.11 ac wave2 2X2

Bluetooth Ports 1 USB-C®

1 USB3.0

Lecteur de cartes MicroSD Multimédia

1 prise à écouteurs et micro 1 USB3.0

2 USB-C® [jusqu’à 5Gbps, prise pour écran 4K avec adaptateur optionnel, chargement]

Lecteur de cartes MicroSD Multimédia

1 prise à écouteurs et micro Entrée Clavier de type île

Pavé tactile Clavier de type île

Pavé tactile Securité Slim Security Slot

TPM (Trusted Platform Module) Slim Security Slot

TPM (Trusted Platform Module) Recharge 39 Wh

30 W / 45 W / 65 W USB-C® Adapteur 39 Wh

30 W / 45 W USB-C® Adapter Dimensions 287,9 mm x 202,3 mm x 16,7 mm 359,7 mm x 244,9 mm x 16,5 mm Poids 1,18 kg 1,7 kg

* Toutes les spécifications et descriptions fournies ici peuvent être différentes des spécifications et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d’apporter des modifications à cette page et à son contenu, y compris, sans s’y limiter, les fonctionnalités, les caractéristiques, les spécifications, l’interface graphique, les images, les vidéos, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité, les capacités et toute autre information sur le produit. , sans préavis.





À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie digitale. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons de Samsung, soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans des communautés à travers le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

1 Dans les régions où les achats en magasin ne sont pas possibles, les Boutiques Expérience + Samsung proposent des services de livraison en bordure de trottoir, en vitrine et de collecte centralisée. Réservez en ligne à l'adresse https://shop.samsung.com/ca_fr/ et organisez votre ramassage dans une boutique expérience + Samsung Canada. La boutique est uniquement disponible au CF Toronto Eaton Centre. Sous réserve de modifications. Samsung propose également un service de ramassage pratique, de réparation rapide et de livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un service pratique de porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG ou le LIVE CHAT, ou en envoyant un SMS à WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend la collecte et l'expédition de retour gratuite et est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/support/stayhomestaysafe/



2 Conforme à la norme militaire américaine (MIL-STD-810G) MIL-STD-810 : Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests est une norme militaire des États-Unis qui met l’accent sur l’adaptation de la conception environnementale et des limites d’essai d’un équipement aux conditions; les tests MIL-STD-810G comprennent : chute de transit, vibrations, température élevée, chocs thermiques, gel, poussière, humidité, basse pression.

3 Mesuré selon les critères de Google Scenario (Power Load Test). (Spécifications du produit testé : Processeur Intel® CeleronTM N4000 / 4 Go de mémoire / 32 Go eMMC). Basé sur la durée de vie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. Performances moyennes attendues basées sur une utilisation typique. La durée de vie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et des communications vocales, les données et les autres modes d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier. Le poid varie en fonction du processus de fabrication.

4 Mesuré selon les critères de Google Scenario (Power Load Test). (Spécifications du produit testé : Processeur Intel® CeleronTM N4000 / 4 Go de mémoire / 32 Go eMMC). Basé sur la durée de vie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. Performances moyennes attendues basées sur une utilisation typique. La durée de vie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et des communications vocales, les données et les autres modes d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier. Le poid varie en fonction du processus de fabrication.

5Disponible uniquement lorsque le Wi-Fi Gigabit est pris en charge. La disponibilité de la prise en charge du Wi-Fi Gigabit peut varier selon le pays ou la région.

6 La vitrine n'est disponible qu'au CF Toronto Eaton Centre. Sujet à changement.

7 Le financement à 0 % pour une durée maximale de 36 mois s'applique aux clients admissibles qui respectent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sur approbation du crédit. Vous pouvez ne pas être éligible au plan de financement à 0 %. Le montant de vos mensualités, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel. Les paiements mensuels peuvent inclure des frais de traitement de 6,95 $ par mois. Les produits Samsung éligibles sont les suivants : Les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les étuis, les tablettes, les articles portables, les chargeurs, les produits audio AKG et les produits SmartThings, dans tous les modèles et toutes les couleurs. Financement fourni par PayBright ou son partenaire, Easy Financial. Toutes les transactions sont soumises à l'approbation de PayBright ou de son partenaire, Easy Financial. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Voir www.paybright.com/faq pour plus d'informations.

8 Les conditions générales s'appliquent. Pour consulter l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c5e6818-ad6a-426e-a273-33a43553d879/fr

Simon Langlois North Strategic, Relations publiques Tel: 438.870.0327 simon.langlois@northstrategic.com