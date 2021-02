February 12, 2021 08:00 ET

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Mila

Tools & Consumables, en division inom Bergman & Beving, har idag tecknat avtal om förvärv av verksamheten i Mila Aktiebolag.

Mila är en specialiserad leverantör som utvecklar och tillverkar marknadens mest kraftfulla och avancerade pannlampor för krävande förhållanden. Användargrupper är bland annat polis och kustbevakning samt industri och hantverkare. Bolaget omsätter cirka 2 MSEK och drivs från lokaler i Handen, söder om Stockholm.

”Mila kommer att addera intressanta produkter som stärker oss inom pannlampor, vilket är ett värdefullt tillskott till vårt befintliga belysningserbjudande inom Mareld Pro Lighting", säger Oscar Fredell, divisionschef Tools & Consumables. ”Huvudfokus nu blir att tillföra distribution och försäljning till det redan utmärkta produkterbjudandet som Mila besitter.”

”Jag ser fram emot att fortsätta driva och utveckla erbjudandet inom pannlampor som jag tror har goda chanser att växa med Marelds organisation bakom sig”, säger säljaren Björn Reger.

Förvärvet sker genom en inkråmsöverlåtelse och tillträde beräknas ske under mars 2021. Förvärvet bedöms endast ha en marginell påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 februari 2021

Bergman & Beving AB (publ)

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken, cirka 1 000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

