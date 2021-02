IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSXV: GRA et OTCQX: NNXPF) est heureuse d’annoncer la clôture de son placement public par voie de prise ferme antérieurement annoncé de 10 000 000 d’actions ordinaires du trésor (les « Actions ordinaires »), au prix de 4.00 $ par Action ordinaire (le « Prix d’émission ») et l’exercice complet de l’option de surallocation de 1 500 000 Actions ordinaires au Prix d’émission, pour un produit brut total de 46 000 000 $ (le « Placement »).

Le Placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Echelon Wealth Partners Inc. et Financière Banque Nationale Inc. et comprenant Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd., Stifel Nicolaus Canada Inc., Beacon Securities Limited et Cormark Securities Inc. (collectivement, les « Preneurs fermes »).

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour ses initiatives au niveau des batteries, la réduction de sa dette, la vente et la commercialisation du graphène et les besoins généraux de l’entreprise.

Les actions ordinaires ont été offertes au moyen d’un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada.

Pour toute information complémentaire et pour obtenir une copie de la déclaration selon le système d’alerte à déposer en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables relativement aux questions qui précèdent, veuillez consulter le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com ou communiquer avec le président et chef de la direction de la Société aux coordonnées ci-dessous.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.

Dans une transaction distincte conclue concurremment au Placement, M. Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de la Société, a vendu à Martinrea International Inc., le principal actionnaire de NanoXplore, 1 000 000 d'Actions ordinaires au Prix d'émission pour un produit brut total de 4 000 000 $ à M. Nazarpour (la « Vente simultanée »).

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes tels que « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de NanoXplore à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de NanoXplore, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de NanoXplore, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19 et les déclarations concernant l'utilisation prévue de le produit du Placement. Bien que NanoXplore estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, NanoXplore n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

NanoXplore Inc.

Soroush Nazarpour

Président et chef de la direction

info@nanoxplore.ca