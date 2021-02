MONTRÉAL, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (« Xebec » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre pour les gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, a annoncé aujourd’hui qu’avec prise d’effet immédiate, M. Marinus Van Driel, qui s’est joint à Xebec dans le cadre de sa récente acquisition de Hygear, est maintenant chargé des activités liées à l’hydrogène de Xebec à l’échelle mondiale à titre de nouveau président, groupe mondial de l’hydrogène de la Société, en plus d’exercer les fonctions de président, Europe. Il s’agit de la première nomination à la direction prévue et d’autres suivront à court terme, puisque la Société se réorganise pour permettre sa croissance future.



Xebec a également annoncé que M. Prabhu Rao quitte ses fonctions de chef de l’exploitation de Xebec avec prise d’effet immédiate. Mr. Prabhu Rao demeure en poste à titre d’administrateur de la Société, mais ne devrait pas poser sa candidature en vue de sa réélection à la prochaine assemblée des actionnaires de la Société. M. Rao était chef de l’exploitation de la Société depuis mars 2017. La Société devrait remplacer M. Rao par un nouveau chef de l’exploitation au moment opportun.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec quatre usines de fabrication, sept centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Mise en garde

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, sauf ceux portant sur des faits passés, sont des énoncés prospectifs et comportent des risques et des incertitudes. Généralement, on reconnait les énoncés prospectifs à l’emploi de termes et expressions tels que « planifie », « cherche à », « prévoit », « estime », « a l’intention de », « est susceptible de » ou de variations de ces termes ou expressions, conjugués au futur ou au conditionnel. Les énoncés prospectifs portent notamment sur la nomination éventuelle par Xebec d’un nouveau chef de l’exploitation. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés portant sur les dépenses en immobilisations futures, les produits d’exploitation, les frais, les bénéfices, la performance économique, les dettes, la situation financière, les pertes et perspectives futures ainsi que les attentes de la direction de Xebec au sujet de renseignements portant sur les activités ainsi que l’expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et incertitudes commerciaux et économiques et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris le rapport de gestion annuel et la notice annuelle les plus récents, qui ont été déposés sur SEDAR, à www.sedar.com. De plus, si l’un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisent ou si des hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs ou l’information prospective. Bien que Xebec estime que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs soient raisonnables, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement, et rien ne garantit que ces événements se produiront ou qu’ils se produiront dans les délais indiqués. Sauf si les lois applicables l’exigent, Xebec n'a pas l’intention de mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs par suite de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour une autre raison, et elle se dégage de toute obligation à cet égard.

Liens connexes : https://www.xebecinc.com Demandes médias : Public Stratégies et Conseils pour XEBEC Adsorption Inc. Victor Henriquez , Associé principal +514 377 1103 Relations avec les investisseurs : Xebec Adsorption Inc. Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs +450 979 8700 poste 5762