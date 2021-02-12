加州三藩市, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演藥業 (Adagene Inc.)（以下簡稱「天演藥業」或「公司」）（納斯達克股票代碼：ADAG），是一家平台驅動、致力創新抗體技術癌症免疫療法發現和開發的臨床階段生物製藥企業，今天宣佈完成 8,457,100 美國存託股票（「ADS」）的首次公開發行（「IPO」），其中包括行使承銷商的超額配股權的 1,103,100 美國存託股票，每股美國存託股票價格為 19 美元。扣除承銷折扣、佣金及估計發行費用前，此次 IPO 實收款項總額累計約為 1.61 億美元。每份美國存託股票代表一又四分之一 (1.25) 股公司普通股。該 ADS 已於美國時間 2021 年 2 月 9 日在納斯達克全球市場開始交易，股票代碼為「ADAG」。



Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Morgan Stanley & Co. LLC 及 Jefferies LLC 擔任本次發行的聯席賬簿管理人。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited 擔任本次發行的聯席經理。

藉助計算生物學和人工智能，天演藥業自主研發了萬億級動態精準全人源抗體庫 (DPL)、深度佈局腫瘤免疫及標靶治療藥物的開發，所產生的先導抗體不僅可針對不同的抗原表位，還具有物種交叉反應，可使用各種免疫完整動物模型進行臨床前研究，從而實現從臨床前到臨床研究的高轉化率。同時，這類先導抗體也具備優異的生物學功能和成藥性，大幅提高抗體藥物的發現效率、提升抗體藥物的穩定性及下游生產流程的開發。

憑藉其全球首創的三體平台技術（新表位抗體 NEObody、安全抗體 SAFEbody 及強力抗體 POWERbody），天演藥業精心打造了獨具特色的在研產品系列，目前已有 4 款產品進入臨床試驗階段。高度差異化的兩款臨床產品 ADG116 (NEObody) 和 ADG126 (SAFEbody) 針對 CTLA-4 的獨特表位並具有全新的作用機制，包括透過柔性配體阻斷實施的 CTLA-4 動態調節，以及調節性 T 細胞的高效清除。在臨床第一期劑量遞增探索試驗中，ADG116 已完成第四劑量水平八例患者給藥。另外，複合晶體結構顯示 ADG116 標靶與已批准或者其他臨床開發中的產品迥然不同的獨特抗原表位。公司獨立自主研發的產品還包括一款安全有效的抗 CD137 激動劑 ADG106，在中美兩國開展的臨床試驗給藥超過 100 例中表現良好的耐受性及 56% 的疾病控制率。目前在進行的 3mg/kg 和 5mg/kg 及 400mg 固定劑量擴展隊列中，一名對含 PD-L1 的腫瘤免疫雙特異性抗體耐藥的患者呈現部分緩解，更關鍵的是，對於臨床樣本已確認腫瘤生物標誌物陽性的患者，ADG106 緩解率為 75% (3/4)。

基於平台優勢，近年來天演藥業已與多家全球知名藥企達成合作，最新合作夥伴包括美國 Exelixis、瑞士 ADC Therapeutics、日本田邊三菱製藥子公司美國田邊研究實驗室、賽爾基因/BMS (Celgene/BMS) 及葛蘭素史克 (GSK) 等。天演藥業還與美國國家衛生院 (NIH) 達成策略合作關係，共同開發新型 CAR-T 療法，並於 2021 年初宣佈合作中天演發現了潛在的全球首個標靶腎細胞癌相關的人內源性逆轉錄病毒的抗體。

關於天演藥業

天演藥業是平台驅動並擁有自主平台產出的臨床產品開發階段生物製藥公司，公司致力發現並開發以原創抗體為基石的新型癌症免疫療法。結合計算生物學與人工智能，天演藥業已建立基於新型免疫療法的獨特原創抗體產品系列，以解決尚未滿足的臨床需求。天演已和多個全球知名合作夥伴達成策略合作關係，並以其多種原創前沿科技為合作夥伴的新藥研發提供協助。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://investor.adagene.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述根據 1995 年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括關於公司看法和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，一些因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果存在重大差異。在一些情況下，前瞻性陳述帶有「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標」、「力爭」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能」、「繼續」、「可能會」或其他類似表達。有關上述以及其他風險、不確定性或因素的更多資訊載於公司向 SEC 提交的文件。本新聞稿中提供的所有資訊均截至發稿之日，除非適用法律有相關要求，否則公司不承擔更新該等資訊的任何責任。

如有投資者和傳媒查詢，請聯絡：

投資者聯絡人：

譚文健

天演藥業

86-512-8777-3626

IR@adagene.com

傳媒聯絡人：

Annie Starr

6 Degrees

973-768-2170

astarr@6degreespr.com