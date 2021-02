SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2021 – 12. FEBRUAR 2021

Formand for bestyrelsen, Walther Thygesen, har meddelt, at han ønsker at fratræde formandsposten i Royal Unibrew A/S’ bestyrelse senest i forbindelse med generalforsamlingen 2022. Det foreslås derfor at igangsætte følgende:

Peter Ruzicka vil blive indstillet til indtrædelse i bestyrelsen ved næstkommende generalforsamling. Det er bestyrelsens hensigt at introducere Peter Ruzicka til formandspostens ansvarsområder i en overgangsperiode med henblik på at efterfølge Walther Thygesen efter hans fratrædelse. Peter Ruzicka tilslutter sig bestyrelsen med en stærk og relevant baggrund som tidligere CEO for Orkla i Norge og har derudover international ledelseserfaring indenfor FMCG og detailhandel. På nuværende tidspunkt bestrider han formandsposten i bestyrelsen hos Pandora A/S, og er bestyrelsesmedlem i Norwegian Aspelin Ramm AS og Norwegian AKA AS



Torben Carlsen vil blive indstillet til indtrædelse i bestyrelsen ved næstkommende generalforsamling. Torben Carlsen er CEO for DFDS og sidder i Copenhagen Infrastructure Partners investeringskomité, Gro Capital og Navigare Capital. Torben Carlsen besidder en stærk kommerciel og værdiskabende historik med erfaring indenfor finans og M&A med en baggrund som CFO og fra flere kapitalfonde





