MONTRÉAL, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon a obtenu un financement de 522 200$ provenant de plus de 350 investisseurs par l’entremise du portail de financement participatif en capital FrontFundr. L’entreprise a ainsi atteint son objectif de financement, qui s’élevait à 500 000$.



La ronde de Hardbacon demeure ouverte jusqu’au 26 février, de sorte que l’entreprise de technologies financières pourrait aller chercher des investissements supplémentaires. Au moment d’écrire ces lignes, un montant de 375 700$ était en traitement, de sorte que le total de la ronde devrait s’élever à plus de 800 000$.

L’argent servira à accélérer la croissance de la fintech, qui vise à consolider le marché du référencement client dans le secteur des services financiers grâce à son application de gestion des finances personnelles.

L’entreprise pourra ainsi continuer à améliorer ses comparateurs de produits financiers, comme celui de cartes de crédit et de courtiers en ligne , et développer une version Web de son application mobile.

Le financement permettra également à l’entreprise de créer plusieurs postes en marketing et développement logiciel, de même que de financer ses démarches en vue d’une entrée en Bourse.

Les investisseurs intéressés ont jusqu’au 26 février prochain pour compléter leur investissement via FrontFundr : https://www.frontfundr.com/hardbacon

À propos de Hardbacon

Bacon Financial Technologies, mieux connue sous le nom de sa marque Hardbacon, a pour mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, à s’enrichir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’entreprise, qui a obtenu 1,1 million de dollars en financement, commercialise une application mobile qui se connecte au compte de ses utilisateurs, et les aide à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les cartes de crédit, comptes de banque, courtiers en ligne et robot-conseiller. L’entreprise commercialise également sa technologie auprès des institutions financières, afin de les aider à accélérer leur transformation numérique.

Renseignements : Julien Brault, pdg de Hardbacon; 514-250-3255; julien@hardbacon.com