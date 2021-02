Nicox : Son partenaire américain Eyevance élargit la promotion de ZERVIATE® aux Etats-Unis par un partenariat avec Hikma

15 février 2021 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie annonce aujourd’hui que son partenaire licencié exclusif aux Etats-Unis, Eyevance Pharmaceuticals, une filiale détenue à 100% par Santen Pharmaceutical Co., Ltd, a conclu un partenariat avec Hikma Pharmaceuticals pour la co-promotion de ZERVIATE® indiqué pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



Hikma sera responsable de la promotion de ZERVIATE auprès de professionnels de santé américains non spécialistes du domaine de la santé oculaire. Toutes les ventes continueront d'être enregistrées par Eyevance et génèreront des redevances pour Nicox. Hikma dispose de capacités commerciales solides et bien établies aux États-Unis avec des visiteurs médicaux présents dans tout le pays répondant aux besoins des médecins généralistes. Hikma est l'une des 10 premières sociétés de produits pharmaceutiques génériques aux Etats-Unis qui développe, fabrique et distribue une large gamme de médicaments génériques de marque et de génériques pour ses clients et partenaires. Eyevance continuera de promouvoir ZERVIATE aux États-Unis auprès des professionnels de santé oculaire, ophtalmologistes et optométristes. Nicox et Eyevance sont liés par un accord de licence pour la commercialisation de ZERVIATE aux États-Unis, où le produit est sur le marché depuis mars 2020.



Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox, a déclaré : “Cet accord innovant, conclu par Eyevance juste avant la saison cruciale des allergies printanières aux États-Unis, renforce leur positionnement en ciblant également des professionnels de santé non spécialisés dans le domaine de la santé oculaire, tels que les médecins généralistes, les allergologues et les pédiatres dont les prescriptions représentent, aux États-Unis, environ 40% des 1 million d’ordonnances de produits contre les allergies couverts par des marques. Ce partenariat pourrait générer un accroissement des ventes et démontre l’engagement ferme d'Eyevance à maximiser la valeur de ZERVIATE aux États-Unis.”



Selon les termes de l’accord de concession de licence avec Eyevance, Nicox est éligible à recevoir d’Eyevance jusqu’à 37,5 millions de dollars de paiements d’étapes liés à la réalisation d’objectifs de vente prédéfinis, dont 30 millions de dollars subordonnés à des ventes annuelles de 100 millions de dollars et au-delà. Nicox reçoit également des redevances échelonnées1 de 8% à 15% sur les ventes nettes de ZERVIATE aux Etats-Unis, y compris celles résultant de l’accord avec Hikma. Eyevance est responsable de toutes les activités de fabrication, règlementaires et de commercialisation de ZERVIATE aux Etats-Unis, où ZERVIATE est protégé par des brevets qui devraient être en vigueur jusqu’en 2030 et 2032.



A propos de Hikma



Hikma contribue à améliorer au quotidien la santé de millions de personnes dans plus de 50 pays à travers le monde. Depuis plus de 40 ans, Hikma développe des médicaments accessibles et de haute qualité. Basée au Royaume-Uni, Hikma est une entreprise mondiale présente aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe qui utilise ses connaissances approfondies et son expertise unique pour transformer son savoir scientifique de pointe en solutions innovantes visant à améliorer la vie des patients. Hikma est engagée envers ses clients et les patients qui en dépendent pour leur apporter une large gamme de médicaments génériques de marque et de génériques, par des actions constructives et pratiques. Ses 8 600 collaborateurs travaillent ensemble pour façonner un monde plus sain qui enrichit nos communautés. Hikma est un donneur et preneur de licence de premier plan qui, par le biais de sa filiale de capital-risque, contribue à apporter des technologies innovantes dans le domaine de la santé au niveau mondial. Plus d’informations sont disponibles sur www.hikma.com .



A propos de ZERVIATE



ZERVIATE® (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, est une nouvelle formulation de cétirizine développée et approuvée pour la première fois pour une application topique oculaire pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. La cétirizine, le principe actif du ZYRTEC®, est un antihistaminique de deuxième génération (antagoniste du récepteur H1) qui se lie de manière compétitive aux sites récepteurs d’histamine. La cétirizine, dans des formulations orales approuvées, a une efficacité et un profil de sécurité systémiques bien identifiés, avec une exposition à l’échelle mondiale de 20 années d’utilisation par voie orale. ZERVIATE a été développé par Nicox comme la première et unique formulation de cétirizine pour une application oculaire topique. Plus d’informations sont disponibles sur www.myzerviate.com .



ZERVIATE fait également l’objet d’accords de concession de licence exclusifs avec Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et d’Asie du Sud-Est, avec Samil Pharmaceutical en Corée du Sud et ITROM Pharmaceutical Group dans les Etats Arabes du Golfe.



A propos de la conjonctivite allergique



La conjonctivite allergique se produit lorsqu’une réaction allergique provoque une conjonctivite. La conjonctivite est une inflammation de la fine membrane qui recouvre le blanc de l’œil et l’intérieur des paupières. Cette maladie ophtalmique peut affecter un œil ou les deux yeux. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des larmoiements excessifs, des brûlures ou des démangeaisons, des sécrétions oculaires, une vision floue et une sensibilité accrue à la lumière.