February 15, 2021 03:00 ET

Scanfil Oyj:n tilinpäätöstiedotteen julkistaminen ja esittely verkossa

SCANFIL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 15.2.2021 klo 10.00

SCANFIL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN JA ESITTELY VERKOSSA

Scanfil Oyj julkistaa 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 18.2.2021 klo 08.00. Analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata tilinpäätöstiedotteen esittelyä samana päivänä 18.2.2021 klo 10.00 alkaen verkossa. Tilaisuuteen voi osallistua https://scanfil.videosync.fi/2020-tulokset kautta.

Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Analyytikot, sijoittajat ja tiedotusvälineet voivat lähettää ennakkoon tilinpäätöstiedotteeseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen minna.oksanen@scanfil.com 18.2.2021 klo 9.00 saakka. Tilaisuudessa on myös mahdollista laittaa kysymyksiä Chatin kautta. Kysymykset käsitellään esityksen lopussa.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 on luettavissa torstaina 18.2.2021 julkistuksen jälkeen noin klo 8.00 osoitteessa scanfil.com. Esitysmateriaali on luettavissa verkkolähetyksen loputtua, osoitteessa https://scanfil.com/fi/sijoittajat . Tallenne osavuosikatsauksen esittelytilaisuudesta on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla myöhemmin saman päivän aikana.

