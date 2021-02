Nasdaq Copenhagen

Date 15.02.2021

Share buy-back programme - week 6

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 3 March 2021, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



8,000



574.56



4,596,600 8 February 2021 4,000 595.61 2,382,440 9 February 2021 3,900 596.89 2,327,871 10 February 2021 3,800 590.79 2,245,002 11 February 2021 3,900 595.54 2,322,606 12 February 2021 3,800 596.55 2,266,890 Total under the share buy-back programme



27,400



589.10



16,141,409

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·188,000 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.6 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 94 587 XCSE 20210208 9:10:14.318000 43 587 XCSE 20210208 9:10:15.118000 21 587 XCSE 20210208 9:12:06.625000 28 587 XCSE 20210208 9:19:08.697000 52 593 XCSE 20210208 10:22:25.508000 55 595 XCSE 20210208 10:48:13.247000 50 595 XCSE 20210208 10:52:00.592640 657 595 XCSE 20210208 10:52:00.592640 43 595 XCSE 20210208 11:44:35.223000 13 595 XCSE 20210208 11:47:50.217000 40 595 XCSE 20210208 11:47:50.217000 29 595 XCSE 20210208 11:47:52.999000 89 596 XCSE 20210208 12:57:12.987000 75 596 XCSE 20210208 12:57:12.987000 41 596 XCSE 20210208 13:21:19.497000 39 596 XCSE 20210208 13:50:22.083000 74 598 XCSE 20210208 14:06:35.169000 44 598 XCSE 20210208 14:06:35.169000 11 598 XCSE 20210208 14:06:35.169000 22 596 XCSE 20210208 14:07:54.686000 23 596 XCSE 20210208 14:10:57.348000 23 596 XCSE 20210208 14:10:57.350000 8 596 XCSE 20210208 14:10:59.085000 45 595 XCSE 20210208 14:41:14.141000 65 597 XCSE 20210208 15:21:50.655000 67 597 XCSE 20210208 15:21:50.655000 21 597 XCSE 20210208 15:33:22.755000 21 597 XCSE 20210208 15:33:22.755000 10 597 XCSE 20210208 15:33:22.755000 79 597 XCSE 20210208 15:33:22.755000 28 596 XCSE 20210208 15:38:23.104000 11 596 XCSE 20210208 16:01:52.951000 5 597 XCSE 20210208 16:09:20.641000 7 597 XCSE 20210208 16:09:20.641000 100 597 XCSE 20210208 16:09:20.641000 27 597 XCSE 20210208 16:09:20.641000 33 597 XCSE 20210208 16:09:20.641000 14 597 XCSE 20210208 16:09:20.641000 22 597 XCSE 20210208 16:12:27.017000 10 597 XCSE 20210208 16:12:27.017000 90 597 XCSE 20210208 16:12:27.017000 9 597 XCSE 20210208 16:12:27.017000 45 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 101 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 101 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 34 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 54 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 101 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 1 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 83 596 XCSE 20210208 16:14:04.168000 15 596 XCSE 20210208 16:14:04.171000 16 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 15 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 6 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 76 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 1 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 2 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 17 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 19 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 1 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 62 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 47 596 XCSE 20210208 16:35:33.179000 7 596 XCSE 20210208 16:36:11.857000 90 596 XCSE 20210208 16:36:11.857000 19 596 XCSE 20210208 16:36:11.857000 14 596 XCSE 20210208 16:36:11.857000 40 596 XCSE 20210208 16:37:23.177000 90 596 XCSE 20210208 16:37:23.177000 4 596 XCSE 20210208 16:37:23.177000 17 596 XCSE 20210208 16:39:07.264000 28 596 XCSE 20210208 16:39:07.264000 25 596 XCSE 20210208 16:39:07.264000 66 596 XCSE 20210208 16:39:07.264000 75 597 XCSE 20210208 16:43:27.076000 11 597 XCSE 20210208 16:43:27.076000 18 597 XCSE 20210208 16:43:27.076000 25 597 XCSE 20210208 16:43:27.076000 38 597 XCSE 20210208 16:43:46.785000 4 597 XCSE 20210208 16:43:50.751000 35 597 XCSE 20210208 16:43:50.751000 39 597 XCSE 20210208 16:43:54.751000 16 597 XCSE 20210208 16:43:58.751000 7 597 XCSE 20210208 16:43:58.751000 15 597 XCSE 20210208 16:44:01.670000 12 597 XCSE 20210208 16:44:02.751000 12 597 XCSE 20210208 16:44:02.751000 17 597 XCSE 20210208 16:44:02.751000 40 597 XCSE 20210208 16:44:18.878000 27 596 XCSE 20210208 16:46:27.972674 151 596 XCSE 20210208 16:46:49.407435 23 596 XCSE 20210208 16:46:49.407435 47 592 XCSE 20210209 9:01:54.301000 52 590 XCSE 20210209 9:27:38.912000 30 592 XCSE 20210209 9:41:10.620000 50 592 XCSE 20210209 9:41:10.620000 58 591 XCSE 20210209 9:47:38.129000 13 593 XCSE 20210209 9:58:40.240646 90 593 XCSE 20210209 9:58:40.240646 37 593 XCSE 20210209 9:58:40.240646 10 593 XCSE 20210209 9:58:40.240707 17 594 XCSE 20210209 10:01:35.058902 33 594 XCSE 20210209 10:01:50.098638 90 596 XCSE 20210209 10:01:54.428036 79 596 XCSE 20210209 10:01:54.428036 231 596 XCSE 20210209 10:01:54.428064 63 602 XCSE 20210209 10:08:27.835692 31 600 XCSE 20210209 10:13:35.072051 19 600 XCSE 20210209 10:13:35.072051 10 600 XCSE 20210209 10:15:18.901308 40 600 XCSE 20210209 10:15:29.393363 100 602 XCSE 20210209 10:41:39.694822 90 604 XCSE 20210209 10:50:33.679635 10 604 XCSE 20210209 10:50:54.493111 25 605 XCSE 20210209 10:55:11.225077 3 605 XCSE 20210209 10:55:11.225077 3 605 XCSE 20210209 10:59:36.992250 69 605 XCSE 20210209 10:59:36.992280 300 600 XCSE 20210209 14:07:11.121379 124 598 XCSE 20210209 14:38:33.373602 176 598 XCSE 20210209 14:38:33.373626 61 597 XCSE 20210209 15:19:23.703000 25 597 XCSE 20210209 15:19:23.703000 74 597 XCSE 20210209 15:19:23.703000 79 597 XCSE 20210209 15:19:23.703000 5 597 XCSE 20210209 15:19:23.703000 3 597 XCSE 20210209 15:19:23.703000 111 596 XCSE 20210209 15:20:35.734000 90 596 XCSE 20210209 15:20:35.734000 64 596 XCSE 20210209 16:23:46.299000 34 596 XCSE 20210209 16:23:46.317000 35 596 XCSE 20210209 16:23:46.319000 24 596 XCSE 20210209 16:23:46.334000 39 596 XCSE 20210209 16:23:46.339000 44 596 XCSE 20210209 16:23:46.339000 10 596 XCSE 20210209 16:24:02.398501 90 596 XCSE 20210209 16:24:02.398501 31 596 XCSE 20210209 16:24:02.398501 43 596 XCSE 20210209 16:24:02.398501 5 596 XCSE 20210209 16:24:02.398501 121 596 XCSE 20210209 16:24:02.398535 14 596 XCSE 20210209 16:24:09.838439 198 596 XCSE 20210209 16:24:09.838464 100 596 XCSE 20210209 16:39:33.207963 700 596 XCSE 20210209 16:39:33.207963 48 594 XCSE 20210210 9:04:34.752000 46 593 XCSE 20210210 9:09:53.490000 50 595 XCSE 20210210 9:12:21.684000 4 595 XCSE 20210210 9:22:54.624000 43 595 XCSE 20210210 9:22:54.641000 59 595 XCSE 20210210 9:25:52.735000 38 593 XCSE 20210210 9:31:11.165000 7 593 XCSE 20210210 9:31:11.166000 47 590 XCSE 20210210 9:50:33.490000 47 591 XCSE 20210210 10:05:23.969000 84 590 XCSE 20210210 10:06:49.202000 84 590 XCSE 20210210 10:08:43.747000 10 590 XCSE 20210210 10:08:43.898000 28 590 XCSE 20210210 10:20:40.423000 17 590 XCSE 20210210 10:20:40.423000 57 590 XCSE 20210210 10:26:30.382000 69 590 XCSE 20210210 10:40:04.675000 120 591 XCSE 20210210 10:51:38.019083 30 591 XCSE 20210210 10:51:38.019083 84 590 XCSE 20210210 11:24:22.123000 9 590 XCSE 20210210 11:24:22.123000 21 589 XCSE 20210210 11:28:18.386000 91 589 XCSE 20210210 11:28:18.386000 91 589 XCSE 20210210 11:28:18.386000 24 589 XCSE 20210210 11:28:18.386000 100 589 XCSE 20210210 11:28:18.403000 12 589 XCSE 20210210 11:28:18.403000 24 589 XCSE 20210210 11:28:18.440000 47 589 XCSE 20210210 11:28:18.579000 45 588 XCSE 20210210 11:43:10.636000 74 587 XCSE 20210210 11:48:06.221000 90 586 XCSE 20210210 11:51:04.015420 60 586 XCSE 20210210 11:51:04.015420 10 586 XCSE 20210210 12:05:52.423000 200 588 XCSE 20210210 12:21:51.041731 45 589 XCSE 20210210 12:47:51.102000 17 589 XCSE 20210210 12:47:59.259000 62 589 XCSE 20210210 13:00:47.217000 17 589 XCSE 20210210 13:16:06.858000 6 589 XCSE 20210210 14:13:34.080000 26 589 XCSE 20210210 14:19:42.779000 31 591 XCSE 20210210 14:53:44.090000 4 591 XCSE 20210210 14:53:44.090000 58 591 XCSE 20210210 14:53:44.090000 13 591 XCSE 20210210 14:53:44.090000 30 591 XCSE 20210210 14:53:44.090000 51 591 XCSE 20210210 15:38:22.275000 88 591 XCSE 20210210 15:38:22.275000 58 590 XCSE 20210210 15:44:06.182000 14 590 XCSE 20210210 15:44:06.182000 58 590 XCSE 20210210 15:44:06.183000 51 590 XCSE 20210210 15:44:06.183000 86 591 XCSE 20210210 15:51:06.086000 90 591 XCSE 20210210 15:51:06.086000 171 592 XCSE 20210210 15:57:17.804856 90 592 XCSE 20210210 15:57:17.804856 35 592 XCSE 20210210 15:57:17.804856 7 592 XCSE 20210210 15:57:17.804856 11 592 XCSE 20210210 15:57:17.804856 6 592 XCSE 20210210 15:57:17.804856 50 593 XCSE 20210210 16:30:10.894728 90 593 XCSE 20210210 16:30:10.894801 50 593 XCSE 20210210 16:30:10.894890 50 593 XCSE 20210210 16:30:11.015762 90 593 XCSE 20210210 16:42:18.540753 22 593 XCSE 20210210 16:42:18.540753 2 593 XCSE 20210210 16:42:18.540753 1 593 XCSE 20210210 16:42:18.540753 42 593 XCSE 20210210 16:42:18.540753 50 593 XCSE 20210210 16:42:18.558371 30 593 XCSE 20210210 16:42:18.561188 50 593 XCSE 20210210 16:42:18.561188 50 593 XCSE 20210210 16:42:18.561460 50 593 XCSE 20210210 16:42:18.575682 178 593 XCSE 20210210 16:43:48.411734 53 594 XCSE 20210211 9:08:47.070000 69 593 XCSE 20210211 9:11:24.439000 13 593 XCSE 20210211 9:11:24.439000 181 594 XCSE 20210211 9:50:17.199532 36 594 XCSE 20210211 9:50:17.199532 83 594 XCSE 20210211 9:50:17.220017 49 595 XCSE 20210211 9:54:56.696526 51 595 XCSE 20210211 9:59:44.629297 8 596 XCSE 20210211 10:53:30.754496 96 596 XCSE 20210211 10:53:30.754496 46 596 XCSE 20210211 10:53:30.754496 2 593 XCSE 20210211 12:01:15.607425 90 597 XCSE 20210211 12:38:51.771645 125 597 XCSE 20210211 12:38:51.771645 4 597 XCSE 20210211 12:38:51.771645 81 597 XCSE 20210211 13:22:20.139911 50 595 XCSE 20210211 15:50:54.504112 182 595 XCSE 20210211 15:50:54.504112 100 595 XCSE 20210211 15:50:54.504132 100 595 XCSE 20210211 15:50:54.504143 96 595 XCSE 20210211 15:50:54.504146 90 595 XCSE 20210211 15:50:54.504161 83 595 XCSE 20210211 15:50:54.504177 100 595 XCSE 20210211 15:50:54.504186 62 595 XCSE 20210211 15:50:54.504194 50 595 XCSE 20210211 15:50:54.524822 50 594 XCSE 20210211 16:16:40.393048 27 595 XCSE 20210211 16:42:58.672866 9 595 XCSE 20210211 16:42:58.672921 1 595 XCSE 20210211 16:43:05.180016 52 596 XCSE 20210211 16:51:24.945271 2 596 XCSE 20210211 16:51:24.945271 14 596 XCSE 20210211 16:51:24.945271 26 596 XCSE 20210211 16:51:24.945271 50 596 XCSE 20210211 16:51:33.632102 1769 596 XCSE 20210211 16:51:33.632102 1 596 XCSE 20210212 9:03:39.128000 50 596 XCSE 20210212 9:03:39.128000 3 596 XCSE 20210212 9:03:39.128000 25 596 XCSE 20210212 9:37:56.746278 25 596 XCSE 20210212 9:37:56.746310 25 596 XCSE 20210212 9:37:56.746312 50 596 XCSE 20210212 9:37:56.766285 50 596 XCSE 20210212 9:37:56.766933 50 596 XCSE 20210212 9:37:57.788281 110 596 XCSE 20210212 9:37:57.788306 50 596 XCSE 20210212 9:37:59.843059 50 596 XCSE 20210212 9:41:01.313086 50 596 XCSE 20210212 9:48:26.451108 50 597 XCSE 20210212 11:27:44.208167 8 597 XCSE 20210212 11:27:44.208167 50 597 XCSE 20210212 11:27:44.208167 90 597 XCSE 20210212 11:27:44.208167 52 597 XCSE 20210212 11:27:44.388560 50 596 XCSE 20210212 12:41:15.274055 50 596 XCSE 20210212 12:53:10.194509 4 596 XCSE 20210212 12:53:55.184666 46 596 XCSE 20210212 12:59:38.414879 67 596 XCSE 20210212 12:59:38.414879 50 596 XCSE 20210212 13:10:13.447679 50 596 XCSE 20210212 13:10:57.195328 50 596 XCSE 20210212 14:15:12.945897 50 597 XCSE 20210212 14:29:37.172362 90 597 XCSE 20210212 14:29:37.172362 260 597 XCSE 20210212 14:29:37.235736 19 596 XCSE 20210212 14:55:13.462508 29 596 XCSE 20210212 14:55:13.482898 215 596 XCSE 20210212 15:38:52.004552 85 596 XCSE 20210212 15:38:52.004552 500 596 XCSE 20210212 15:38:59.233653 50 595 XCSE 20210212 15:53:06.451869 77 595 XCSE 20210212 15:53:06.451940 50 595 XCSE 20210212 15:53:06.452063 230 595 XCSE 20210212 15:53:06.452096 50 595 XCSE 20210212 15:53:06.473026 15 598 XCSE 20210212 16:44:04.778418 2 598 XCSE 20210212 16:44:04.778418 90 598 XCSE 20210212 16:44:04.778418 732 598 XCSE 20210212 16:44:04.849095 60 598 XCSE 20210212 16:44:04.849095 40 598 XCSE 20210212 16:44:04.951840

