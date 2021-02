ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks ning Jūrmala Linnavalitsus on sõlminud lepingu linnapargi ja noortemaja rajamiseks Kauguris, Lätis.



Tööd hõlmavad uue noortemaja ning pargi rajamist, kus hakkavad asuma laste mänguväljak, skatepark, uisuväljaku ala, tiik, välijõusaali ala, piknikukohad, korvpalliväljak ning muud sportimise ja vaba aja veetmise rajatised.

Lepingu maksumus on ligikaudu 6,7 miljonit eurot. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta suvel.



SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.



Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.



Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee