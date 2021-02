February 15, 2021 06:03 ET

Helena Nonka, global leder for Ny virksomhet for naturressurser ved SGS, er utnevnt til konserndirektør for Corporate Development i Hydro.

Nonka (45) vil rapportere til konsernsjef Hilde Merete Aasheim og blir del av konsernledelsen i Hydro. Hun vil starte i den nye stillingen 1. april og erstatter Arvid Moss, som midlertidig har fungert i denne nyetablerte rollen siden midten av 2019.

Nonka er en erfaren leder med en global karriere som strekker seg over mer enn 20 år i industri, profesjonelle tjenester, rådgivning og akademia.

Helena Nonka kommer fra en rolle som global leder for Ny virksomhet for naturressurser ved sveitsiske SGS. Fra 2007 til 2019 jobbet Nonka for Rio Tinto, hvor hun hadde flere kommersielle og senior lederroller globalt, inkludert de siste fem årene som General Manager Corporate Strategy.

Nonka har en mastergrad i statsvitenskap fra University of Quebec i Montreal, en mastergrad i rettsvitenskap fra HEC Montreal og har jobbet i akademia mens hun studerte mot en doktorgrad i internasjonale relasjoner.

