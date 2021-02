Til Nasdaq Copenhagen





Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)

Nykredit Realkredit A/S har udpeget Danske Bank, Nykredit Bank, SEB og Swedbank til at arrangere en række virtuelle investormøder den 17. februar 2021. Der vil efterfølgende ske et udbud af to variabelt forrentede SDO-obligationer af benchmarkstørrelse i svenske kroner ud af kapitalcenter H:

ISIN Obligationstype Udløbsdato LCR kategori



DK0009531998 Green Covered bond (SDO)

Inkonverterbar

Variabel rente med rentegulv på 0,00%

Rentetillæg på 0,75%



01/10/2024



1b DK0009531808 Covered bond (SDO)

Inkonverterbar

Variabel rente med rentegulv på 0,00%

Rentetillæg på 0,75%



01/04/2025



1b

Den grønne obligation udstedes under Nykredits Green Bond Framework.

Der vil samtidig ske en tap af den eksisterende variabelt forrentede obligation med udløb 1. april 2024 (ISIN: DK0009526808). Obligationerne vil blive solgt via syndikering i den nærmeste fremtid afhængig af markedsforholdene.

Obligationerne udstedes til refinansiering af realkreditlån i Sverige. I lighed med Nykredits øvrige SDO’er vil obligationerne blive udstedt under Nykredits eksisterende SDO-program, og provenuet vil blive anvendt til matchfunding af realkreditlån i samme valuta som obligationerne.

Kapitalcenter H har fået tildelt ratingen AAA fra Standard & Poor’s.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21 eller Nicolaj Verdelin, Head of Funding Trading, på telefon 44 55 11 25.

