February 15, 2021 08:05 ET

February 15, 2021 08:05 ET

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, régie notamment par les articles L512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier

au capital de 30 982 912,20 €

SIEGE SOCIAL : 94 rue Bergson BP 524 42007 ST ETIENNE

N° SIRET 380 386 854 00018 – CODE NAF : 6419 Z

Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)

Rémunération des CCI

Publié le 15 février 2021

Conformément à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, il sera proposé à l’assemblée générale de la caisse régionale Loire Haute-Loire se tenant le 26 mars 2021, le versement d’une rémunération de 2,70 euros par CCI soit un rendement de 3,37% par rapport au cours du 31/12/2020.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Responsable Communication Financière - Murielle Goffoz (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)

Pièce jointe