COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 15 février 2021





Chiffre d’affaires 2020 supérieur à l’objectif :

98,9 M€, en croissance de +14%

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel consolidé pour l’exercice 2020.

En millions d’euros, non audité 2020 2019 Variation Agrofourniture 85,7 75,5 +14% Agronutrition 11,8 10,1 +17% Autres (agroconseil, agroexpérimentation) 1,4 1,2 +17% Total chiffre d’affaires 98,9 86,8 +14%

Après avoir enregistré une croissance de +8% en 2019, la dynamique commerciale du Groupe s’est accélérée en 2020, avec un chiffre d’affaires de 98,9 M€ en croissance de +14%, au-delà de l’objectif de 97 M€ fixé à l’introduction en bourse.

L’ensemble des marchés a participé à cette dynamique :

L’agrofourniture (+14%), sous la marque Vital Concept, a bénéficié de l’élargissement de la base clients, de la digitalisation croissante des ventes, et de l’accélération de la diversification sur les marchés du cheval et du paysage ;

(+14%), sous la marque Vital Concept, a bénéficié de l’élargissement de la base clients, de la digitalisation croissante des ventes, et de l’accélération de la diversification sur les marchés du cheval et du paysage ; L’agronutrition (+17%), sous la marque Alphatech, a été portée par l’innovation et le développement international ;

(+17%), sous la marque Alphatech, a été portée par l’innovation et le développement international ; L’agroconseil (+17%), sous la marque Agri-Tech Services, a vu son activité portée par l’augmentation des heures facturées de visite chez ses clients (+41%) et par la hausse importante des abonnements à sa prestation de conseil (+24% soit 83 clients en plus) grâce au recrutement d’un premier commercial ;

(+17%), sous la marque Agri-Tech Services, a vu son activité portée par l’augmentation des heures facturées de visite chez ses clients (+41%) et par la hausse importante des abonnements à sa prestation de conseil (+24% soit 83 clients en plus) grâce au recrutement d’un premier commercial ; L’agroexpérimentation, au travers de la ferme expérimentale Bel-Orient, moteur des innovations internes du Groupe, contribue à hauteur de 600 K€ dans le chiffre d’affaires total par la vente de sa production laitière à la coopérative locale (+22% sur l’année).

AGROFOURNITURE

Elargissement de la base clients et percée du digital

Comme prévu, les développements initiés en 2020 sur le digital ont porté leurs fruits avec une progression du canal web de +24%, contribuant à hauteur de 27% du chiffre d’affaires 2020, en hausse de 3 points par rapport à 2019.

Cette dynamique a notamment bénéficié sur la période, d’une base clients qui s’est élargie à l’occasion des confinements et qui a massivement utilisé le web pour passer ses commandes.





Accélération sur les marchés de diversification

La diversification engagée sur les marchés à fort potentiel du cheval et du paysage s’est accélérée en 2020, comme anticipé.

Après des progressions respectives de +23% et +42% en 2019, les marchés du cheval et du paysage, ont ainsi enregistré de nouvelles fortes croissances de +33% et +88%. Cette performance constitue une nouvelle illustration du fort potentiel de ces deux marchés qui devraient continuer à porter la croissance du Groupe dans les années à venir.

Ces catalyseurs ont permis au Groupe de consolider ses positions au cœur du bassin breton et normand, enregistrant une forte hausse de son activité agrofourniture sur ces territoires historiques, qui ont contribué à hauteur de 30% de la progression totale de l’année.

Les ventes d’agrofourniture en Belgique ont également progressé de +27%, représentant un chiffre d’affaires de 2 M€ sur l’exercice.

AGRONUTRITION

Poursuite du développement à l’international

En 2020, la croissance de l’agronutrition a bénéficié de la forte dynamique d’Alphatech à l’international qui a représenté 50% de l’activité. Pour rappel, Alphatech évolue sur un marché de dimension mondiale avec des solutions déjà distribuées auprès de 250 clients dans 50 pays à travers le monde.

Cette performance permet au groupe d’afficher une appréciation de la part de ses ventes à l’export dans son chiffre d’affaires total (10% des ventes de la période contre 9% en 2019), dans un contexte de forte hausse de l’activité sur l’exercice.

Patrice Etienne, Président-directeur général et fondateur de WINFARM, déclare à cette occasion : « Je suis très heureux de la qualité de cette publication qui ressort au-dessus de nos attentes. C’est un très bon signal que nous envoyons à nos actionnaires qui viennent de nous accorder leur confiance dans le cadre de notre introduction en bourse. La hausse de notre activité s’inscrit dans un projet ambitieux avec une dynamique de long terme qui devrait nous amener en 2025, je le rappelle, à doubler notre chiffre d’affaires pour atteindre 200 M€ avec une marge EBITDA d’environ 6,5% ».

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière Jennifer JULLIA +33 (0)1 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr

Pièce jointe