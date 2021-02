Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

du Lundi 15 février 2021 à 17h00 à huis-clos

Paris, le 15 février 2021 – 18h00 heures – ATARI (ISIN : FR0010478248 - ATA, éligible PEA-PME), l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, a tenu sur première convocation ce lundi 15 février 2021 à 17h00 son assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire). Compte tenu du contexte exceptionnel de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, l’assemblée générale s’est tenue à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires ou de leurs mandataires.

Dans ce contexte, les modalités d’exercice des droits des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale ont dû être adaptées par rapport aux modalités habituelles, et les actionnaires ont été invités à consulter régulièrement la section « Assemblée Générale » sur le site internet www.atari-investisseurs.com ou la documentation et les procédures de votes relatives à cette assemblée générale mixte étaient mise à disposition et en particulier :

Une présentation de la stratégie d’Atari incluant les principaux éléments des comptes consolidés de l’exercice 2019-2020 et un enregistrement de l’Assemblée général mixte à huis clos ont également été mis en ligne ce jour.

Selon le décompte tenu par Caceis Corporate Trust pour le compte d’Atari, 71 actionnaires représentés possédaient 94 239 183 actions et 94 677 012 droits de vote sur les 298 102 894 actions ayant le droit de vote (voir tableau ci-après), soit un quorum de 31,697%, et donc plus du quart du capital ayant droit de vote.

Quantités AGM du 15.02.2021 d’actions composant le capital 298 152 729 de droits de vote théoriques 298 690 125 de droits de votes réels 298 102 894

La répartition des votes était la suivante :

Nbre de retour En quantité de voix En % des droits de vote réels Vote par correspondance 52 5 450 778 1,825% Pouvoir au président 19 89 226 234 29,873% Pouvoir à un tiers 0 - - TOTAL 71 94 677 012 31,697%

L’ensemble des 26 résolutions présentées et recommandées à l’unanimité par le Conseil d'administration d’Atari ont été adoptées. Le détail des votes par résolution est le suivant :

Résolutions Type Voix

pour % pour Voix contre % contre Abst. 1 - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2020 et quitus aux membres du Conseil d’administration AGO 94 650 100 99,972% 26 212 0,028% 700 2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2020 AGO 94 651 302 99,974% 25 010 0,026% 700 3 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020 AGO 94 651 212 99,974% 25 000 0,026% 800 4 - Ratification de la cooptation de Monsieur Wade Rosen en qualité d’administrateur AGO 94 596 429 99,918% 77 883 0,082% 2 700 5 - Renouvellement du mandat de Madame Alyssa Padia Walles en qualité d’administrateur AGO 94 563 975 99,884% 110 237 0,116% 2 800 6 - Ratification de la cooptation de Madame Kelly Bianucci en qualité d’administrateur AGO 94 597 075 99,919% 77 137 0,081% 2 800 7 - Renouvellement du mandat de Madame Kelly Bianucci en qualité d’administrateur AGO 94 597 075 99,919% 77 137 0,081% 2 800 8 - Nomination de Monsieur Frédéric Chesnais en qualité d’administrateur AGO 93 502 461 98,762% 1 171 851 1,238% 2 700 9 - Fixation du montant des jetons de présence AGO 94 579 165 99,910% 85 147 0,090% 12 700 10 - Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivant du Code de commerce AGO 94 643 687 99,978% 20 525 0,022% 12 800 11 - Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Frédéric Chesnais, Président Directeur Général AGO 94 586 811 99,910% 84 901 0,090% 5 300 12 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général AGO 93 463 757 98,724% 1 208 055 1,276% 5 200 13 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions AGO 93 472 083 98,728% 1 204 229 1,272% 700 14 - Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat AGE 94 669 885 99,993% 6 427 0,007% 700 15 - Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires AGE 93 439 183 98,695% 1 235 929 1,305% 1 900 16 - Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public, à l’exception des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier AGE 93 316 461 98,565% 1 358 551 1,435% 2 000 17 - Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise AGE 93 315 761 98,563% 1 360 551 1,437% 700 18 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d’une émission de valeurs mobilières visées aux résolutions 15, 16 et 17, dans la limite de 15 % de l’émission initiale AGE 93 433 023 98,688% 1 242 089 1,312% 1 900 19 - Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet de procéder à l'émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d’une OPE AGE 93 317 083 98,566% 1 358 029 1,434% 1 900 20 - Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, dans le cadre d'une OPE AGE 93 330 283 98,580% 1 344 729 1,420% 2 000 21 - Autorisation au Conseil d’administration d’attribuer des options de souscription et/ou d'achat d’actions de la Société AGE 93 326 123 98,575% 1 348 989 1,425% 1 900 22 - Autorisation consentie au Conseil d’administration, en vue de fixer le prix d’émission des actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite annuelle de 10 % du capital AGE 93 313 961 98,565% 1 358 651 1,435% 4 400 23 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier AGE 93 315 961 98,567% 1 356 651 1,433% 4 400 24 - Plafond global des délégations AGE 94 552 987 99,884% 110 125 0,116% 13 900 25 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise AGE 94 539 387 99,857% 135 725 0,143% 1 900 26 - Pouvoirs pour formalités AGE 94 649 987 99,972% 26 325 0,028% 700

* * *

