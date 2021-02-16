魁北克市和韩国首尔, Feb. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自动驾驶车辆和1至5级先进驾驶辅助系统环境传感解决方案的行业领先企业LeddarTech®自豪宣布，使用人工智能和机器学习来推进移动性未来发展的领先3D计算机视觉公司Seoul Robotics现已加入Leddar™生态系统。LeddarTech生态系统由领先的技术公司组成。这些公司提供增强ADAS和AD解决方案的各种技术领域的行业专长，从而与LeddarTech开展合作。



Seoul Robotics总部位于韩国首尔。该公司利用其SENSR 3D专有技术软件，展示出LiDAR感知技术领域的行业专长。其平台对LiDAR数据进行高精度分析和处理，让包括零售、物流、智慧城市在内的更多行业得以运用3D洞察。Seoul Robotics近年来吸引了大量关注，2019年为韩国赢得了DB-Star“技术初创企业第一名”的荣誉。

LeddarTech和Seoul Robotics正在合作开发实时先进感知解决方案，以补充LeddarTech为班车、机器人出租车、ADV、巴士和重型商用车辆所设计的Leddar™ Pixell。Leddar Pixell是一款3D闪光固态180度传感器，被认为是目前最强大的LiDAR。该产品最近被深圳市汽车电子行业协会授予了卓越创新产品奖，在和2020消费电子展（CES 2020）上获得最佳创新奖。LeddarTech和Seoul Robotics的合作利用双方的技术专长为客户提供基于LiDAR的增强型解决方案，在缩短上市时间和降低成本的同时提高性能和稳健性。

“Leddar Pixell等强大的LiDAR传感器需要最先进的3D感知软件来实时处理和解读数据，”Seoul Robotics联合创始人兼首席执行官HanBin Lee先生表示， “我们的行业领先感知平台SENSR能够更好地理解和解读3D数据，通过高度详尽、基于LiDAR的感知技术更好地为市场服务。通过在Leddar生态系统中的合作，我们将在无需地图数据的条件下提供目标探测和分类，以及速度、方向和位置信息，同时降低成本，提高效率。”

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“Seoul Robotics是LiDAR传感器3D感知软件领域一家备受推崇的领先企业，与他们合作可以让LeddarTech和我们的客户受益于该公司基于LiDAR的先进创新型感知技术。” Boulanger先生总结道：“这项合作提供了一种解决方案，可大大简化和加速Leddar Pixell在移动性和工业市场内多种应用中的集成。”

关于Seoul Robotics

Seoul Robotics是一家3D计算机视觉公司。该公司正在打造一个感知平台，利用人工智能和机器学习推进移动性的未来发展。Seoul Robotics成立于2017年，与世界各地的OEM、系统集成商和政府机构合作，实现3D数据用途多元化。该公司开发了专有技术软件，几乎与所有LiDAR和3D数据传感器均可兼容，在多种行业和应用中提高准确性和效率并确保安全性。Seoul Robotics在首尔、硅谷、慕尼黑和底特律设有办事处，并得到全球领先金融机构的支持。如需了解更多信息，请访问www.seoulrobotics.org。

联系方式：LaunchSquad（Seoul Robotics业务），网址： seoulrobotics@launchsquad.com。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

关于LeddarTech的更多信息请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

LeddarTech Inc.传播与产品管理部全球营销副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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