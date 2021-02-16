魁北克市及韓國首爾, Feb. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是無人駕駛汽車及高級駕駛者輔助系統環境感應解決方案的業界領導者，欣然宣佈 Seoul Robotics 加入 Leddar™ 生態系統，這是一家使用人工智能及機器學習來推動流動未來的領先 3D 電腦視覺公司。Leddar 生態系統由與 LeddarTech 合作的領先技術公司組成，它們在各種可增強 ADAS 及 AD 解決方案的技術上貢獻專業知識。



Seoul Robotics 總部位於韓國首爾，利用其專有的 SENSR 3D 軟件展示了在 LiDAR 感知技術方面的專業知識。該平台高度準確分析及處理 LiDAR 數據，使更多行業（包括零售、物流及智能城市）能夠應用 3D 見解。Seoul Robotics 近年備受關注，在 2019 年獲得 DB-Stars 的韓國「第一技術初創公司」殊榮。

LeddarTech 正在與 Seoul Robotics 合作開發先進的實時感知解決方案，以補充 LeddarTech 的 Leddar™ Pixell，該產品專為穿梭巴士、無人駕駛的士、ADV、巴士及重型商用車輛而設計。Leddar Pixell 是一種 3D 閃存固態 180 度感應器，被認為是最強大的 LiDAR。該產品最近榮獲深圳汽車電子行業協會頒發的「傑出創新產品獎」，以及 CES 2020 的「最佳創新獎」。LeddarTech 與 Seoul Robotics 的合作夥伴關係利用雙方的技術專業知識為客戶提供增強的 LiDAR 解決方案，從而提高性能及穩定性，同時縮短上市時間及降低成本。

Seoul Robotics 聯合創始人兼行政總裁 HanBin Lee 先生表示：「像 Leddar Pixell 這樣的強大 LiDAR 感應器需要最先進的 3D 感知軟件來實時處理及詮釋數據。我們業界領先的感知平台 SENSR 能夠更深入理解及詮釋 3D 數據，並以高度詳細的 LiDAR 感知為市場提供更好的服務。我們將透過在 Leddar 生態系統中的合作，提供物體檢測及分類，以及速度測量、方向及位置資訊，而無需地圖數據，同時降低成本及提高效率。」

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「透過與 LiDAR 感應器 3D 感知軟件領域首屈一指的領導者 Seoul Robotics 合作，LeddarTech 及我們的客戶將從其先進及創新的 LiDAR 感知技術中受益。」 Boulanger 先生總結說：「這項合作產生了一個解決方案，可以大幅簡化及加速 Leddar Pixell 在流動及工業市場的廣泛應用中的整合。」

關於 Seoul Robotics

Seoul Robotics 是一家 3D 電腦視覺公司，構建了一個使用人工智能及機器學習推動流動未來的感知平台。Seoul Robotics 成立於 2017 年，已與全球 OEM、系統整合商及政府機構合作，以使 3D 數據的使用多樣化。該公司已開發其專有軟件，能與幾乎所有 LiDAR 及 3D 數據感應器相容，以提高準確性及效率，並確保在各種行業及應用中的安全性。Seoul Robotics 在首爾、矽谷、慕尼黑及底特律設有辦事處，並得到全球領先金融機構的資金支持。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.seoulrobotics.org。

聯絡方式：LaunchSquad for Seoul Robotics | 電郵：seoulrobotics@launchsquad.com

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com、LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關徽標是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。