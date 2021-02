CAMBRIDGE, Mass. et NEW YORK, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytovia Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique développant des cellules Natural Killer (NK) et des cellules porteuses d’un récepteur antigénique chimérique (CAR)-NK allogéniques, dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC), génétiquement modifiées et disponibles sur demande, et Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques génétiquement modifiées (UCART), ont annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat de recherche et de développement pour développer des cellules NK et CAR-NK dérivées d’iPSC génétiquement modifiées grâce à la technologie TALEN®.



Les conditions financières de ce partenariat prévoient jusqu’à 760 millions de dollars de paiements correspondant à différentes étapes de développement clinique et commerciales pour les 5 premiers produits de cellules NK dérivées d’iPSC génétiquement modifiées par TALEN® (« produits du partenariat »). Cellectis percevra des redevances représentant un pourcentage à un chiffre des ventes nettes de tous les produits du partenariat commercialisés par Cytovia. Cellectis recevra également une participation à hauteur de 15 millions de dollars dans le capital de Cytovia ou un versement initial de 15 millions de dollars si certaines conditions ne sont pas remplies au 31 décembre 2021. Enfin, Cellectis pourra investir dans les futures étapes de financement de Cytovia.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Cellectis, pionnier dans l’édition du génome et leader dans le développement de thérapies de lutte contre le cancer à base de cellules allogéniques génétiquement modifiées, pour développer les programmes de Cytovia sur les cellules NK », a déclaré le Dr Daniel Teper, président-directeur général de Cytovia Therapeutics. « Cellectis a une compréhension et une expertise reconnue des thérapies fondées sur les cellules génétiquement modifiées, et sa technologie d’édition du génome TALEN® génèrera des traitements par cellules NK et CAR-NK plus efficaces, plus persistants et plus sûrs sur divers types de cancers, y compris les tumeurs solides. Nous sommes impatients de mettre à profit les connaissances et l’expérience de Cellectis pour soumettre les cellules CAR-NK de Cytovia à des essais cliniques d’ici 2022. »

Cellectis développera des TALEN® sur mesure, que Cytovia utilisera pour modifier les cellules iPSC. Cytovia sera responsable de la différenciation et de l’expansion de la banque de cellules iPSC génétiquement modifiées en cellules NK, et prendra en charge l’évaluation préclinique, le développement clinique et la commercialisation des candidats thérapeutiques mutuellement sélectionnés. Cellectis accorde à Cytovia une licence mondiale pour sa technologie d’édition du génome TALEN®, permettant à Cytovia de modifier les cellules NK en ciblant plusieurs gènes à des fins thérapeutiques dans divers types de cancer.

« Nous sommes ravis de nous associer à Cytovia, pionnier dans le développement de cellules NK dérivées d’iPSC, » a déclaré le Dr André Choulika, directeur général de Cellectis. « Nous avons hâte de démarrer cette collaboration et de pouvoir mettre le potentiel de notre technologie d’édition du génome TALEN® exclusive au service des cellules iPSC et CAR-NK. À terme, cette collaboration devrait permettre aux patients souffrant d’un cancer de bénéficier de thérapies fondées sur les cellules NK, ce qui est en adéquation avec la mission de Cellectis de mettre au point des produits candidats qui sauvent des vies afin de répondre aux besoins non satisfaits des patients. »

À propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer. En capitalisant sur ses 20 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non-satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com.

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

À propos de Cytovia Therapeutics

Cytovia Therapeutics Inc. est une société de biotechnologie dont le but est d’accélérer le développement d’immunothérapies transformationnelles pour les patients, ciblant plusieurs des besoins médicaux non satisfaits les plus complexes dans le domaine du cancer. Cytovia se concentre sur la biologie des cellules Natural Killer (NK) et utilise différentes technologies brevetées avancées, dont une plate-forme de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) pour la thérapie fondée sur les cellules CAR-NK, une technique d’édition du génome de précision de nouvelle génération pour améliorer le ciblage des cellules NK, et une technologie d’anticorps multifonctionnels engageant les cellules NK. Notre portefeuille de produits initial est axé à la fois sur les tumeurs malignes hématologiques, telles que le myélome multiple, et les tumeurs solides, y compris le carcinome hépatocellulaire et le glioblastome. La société développe des activités de R&D et des opérations de fabrication BPF dans la région de Boston et collabore avec l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), la New York Stem Cell Foundation (NYSCF), l’Université hébraïque de Jérusalem, l’INSERM et CytoImmune Therapeutics.

Pour en savoir plus, visitez le site www.cytoviatx.com et suivez Cytovia Therapeutics sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube).

À propos des cellules NK dérivées de CSPi génétiquement modifiées

Les récepteurs d’antigènes chimériques (CAR) sont des protéines de fusion qui combinent un domaine de reconnaissance d’antigène extracellulaire à un domaine de signalisation de costimulation intracellulaire. Les cellules Natural Killer (NK) sont génétiquement modifiées pour permettre l’insertion d’un CAR. La thérapie fondée sur les cellules CAR-NK a montré une pertinence clinique initiale sans les limites inhérentes aux cellules CAR-T, telles que le syndrome de relargage des cytokines, le syndrome de neurotoxicité ou la maladie du greffon contre l’hôte. Par ailleurs, les cellules CAR-NK sont naturellement allogéniques, disponibles sur demande et pourraient éventuellement être administrées en traitement ambulatoire. De récents développements innovants sur les cellules CAR-NK dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC), une technologie révolutionnaire, permettent de produire de grandes quantités de cellules CAR-NK disponibles sur demande, homogènes génétiquement modifiées, à partir d’une banque de cellules iPSC génétiquement modifiées, promettant d’étendre l’accès à une thérapie cellulaire pour de nombreux patients.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant la durée et la sévérité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et règlementaires mises en place pour répondre à cette situation qui évolue, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

