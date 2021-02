AS LHV Group

February 16, 2021 01:01 ET

February 16, 2021 01:01 ET

AS LHV Group jätkas jaanuaris ärimahtude kasvatamist. Grupi konsolideeritud puhaskasum oli 3,8 miljonit eurot. LHV Pank teenis 3,8 miljonit eurot puhaskasumit, sealjuures 0,6 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahalduse puhaskasum oli 0,3 miljonit eurot ning LHV Kindlustus teenis 0,1 miljonit eurot kahjumit.

Jaanuaris kuulutati LHV CV-online’i uuringu põhjal finantssektori parimaks tööandjaks. Ühtlasi omistati LHV Tallinna kontorile rahvusvaheline BREEAM keskkonnasertifikaat.

Pank tõi klientidele turule pensioni investeerimiskonto ning alandas välisaktsiate teenustasusid. LHV pangaklientide arv suurenes 5500 võrra, seoses suure volatiilsusega turgudel oli kõrgel tasemel klientide investeerimishuvi. Jaanuari tugev hoiuste kasv tuli finantsvahendajate hoiuste arvelt, samas kui laenud suurenesid peamiselt ettevõtete laenude arvelt. Suurem laenumahu kasv tingis plaanist mõnevõrra suuremad allahindlused.

Varahalduse juhitavatesse pensionifondidesse lisandus rekordiline maht klientide varasid, kui fondide maht kasvas kuuga 52 miljoni euro võrra. Samas mõjutas LHV tegevust jõustunud pensionireform, mis küll veel tulemustes ei kajastu. Klientide arv jaanuaris oluliselt ei muutunud – lahkujate arv oli ootuspärane, kuid pensionireformi mõjud kajastuvad finantstulemustes alles septembris.

LHV Kindlustus on arendamas tooteid ning täiendamas meeskonda, et käesoleval aastal tooteid aktiivselt pakkuma asuda.

Kuigi ärimahtude kasv edestas värsket finantsplaani, kasumi osas plaan püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 264 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 180 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus