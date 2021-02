Boulogne-Billancourt, le 16 février 2021

Une nouvelle innovation pour le NewSpace français. cegedim.cloud annonce qu’il a été choisi pour héberger dans un Cloud privé et sécurisé, les solutions logicielles du segment sol de Kinéis, partie intégrante du système spatial. Les exigences de cette collaboration inédite sont très élevées : sécurité des données et des accès, continuité du service, interconnexion au réseau international de stations-sol et aux plateformes IoT partenaires.

Avec plusieurs générations de satellites en orbite depuis 40 ans, la connectivité spatiale bas-débit opérée par Kinéis traite déjà 20 000 terminaux utilisés dans des applications aussi variées que la science et l’environnement - les balises ARGOS de CLS (Collecte Localisation Satellites) – l’agriculture, l’humanitaire ou encore les domaines du maritime, des transports et de la logistique. Kinéis lancera début 2023 sa constellation de 25 nano-satellites pour compléter et améliorer le service actuel. Le système comprend également un réseau de stations-sol déployées sur 20 sites répartis à travers le monde et le segment sol, c’est-à-dire de toute l’intelligence nécessaire au contrôle des satellites et au traitement des données collectées.

Une partie du segment sol est d’ores et déjà opérationnelle pour les milliers de terminaux actifs et sera transférée sur les infrastructures de cegedim.cloud dès le printemps prochain. La suite, actuellement en développement, sera déployée en même temps que la constellation et montera en capacité jusqu’à traiter 100 fois plus de données que le système actuel. Un volume nécessaire aux ambitions de Kinéis de démocratiser l’accès au spatial.

cegedim.cloud, acteur Cloud expert en hébergement-infogérance de plateformes critiques, assurera ainsi l’hébergement des solutions logicielles du segment sol du système spatial Kinéis et permettra un accès ultra-sécurisé aux plateformes IoT et aux utilisateurs. cegedim.cloud répond en tous points aux exigences techniques et opérationnelles de Kinéis pour ce projet ambitieux, et en particulier aux normes de sécurité attendues, fondamentales dans l’environnement spatial. Les certifications HDS et ISO 27001, la conformité aux normes ISO 27017 et ISO 27018 attestent de la maturité et de l’expertise de cegedim.cloud en matière de management de la sécurité de l’information.

La solution apportée par cegedim.cloud inclura notamment :

Des plateformes dédiées, sécurisées, et monitorées 24/7 respectant les exigences de sécurité SecNumCloud

Une infrastructure hybride s’appuyant sur du Cloud Public et Privé

Des points de connexions ultra-sécurisées

Des environnements de production en dual-site

Un plan de reprise d’activité après sinistre

Le haut niveau de sécurité et de performance, et l’accompagnement par des experts cloud durant la totalité du cycle de vie du projet contribuent pleinement à la relation de confiance et à la collaboration inédite entre cegedim.cloud et Kinéis.

« cegedim.cloud est fier d’avoir été choisi par Kinéis pour l’accompagner dans ce projet ambitieux. Il était important pour nous de proposer à Kinéis une solution qui réponde à ses besoins tant d’un point de vue technologique qu’humain, grâce à une offre Cloud que nous nous engageons à enrichir constamment. Cette collaboration émane ainsi d’une volonté commune de relever des challenges inédits », indique Frédéric Le Guillou, CIO de cegedim.cloud.

Ouan’Zan’ Zanifé, Directeur des Opérations de Kinéis, déclare : « A ma connaissance, héberger le segment sol complet d’un système spatial ne s’est encore jamais fait et je suis ravi que ce soit possible grâce à cegedim.cloud. Au-delà du contrôle de la constellation et du traitement des données collectées en mode opérationnel, nous leur confions également l’hébergement de nombreux simulateurs qui permettent de développer et tester notre technologie et nos services, dès maintenant et tout au long de la vie de la constellation. C’est en toute confiance que nous ajoutons maintenant cegedim.cloud à nos partenaires stratégiques ».

À propos de Kinéis :



Créée en 2018, Kinéis est un opérateur satellitaire et un fournisseur de connectivité globale. L’entreprise hérite des quarante ans d'expertise du système ARGOS, fondé par le CNES (Agence spatiale française) et opéré historiquement par CLS (Collecte Localisation Satellites) pour développer une technologie fiable donnant facilement accès à des données satellitaires utiles. En vue de simplifier et de multiplier les usages des professionnels et des particuliers, Kinéis localise et connecte des objets où qu’ils se trouvent sur la planète. Ce faisant, elle déploie toutes ses capacités d’innovation technologique à réunir le New Space et l’IoT.

Kinéis a levé 100 millions d’euros (CLS 32 %, CNES 26 %, Bpifrance 20 %, Ifremer, Thalès, HEMERIA, CELAD, BNP Paribas Développement, ETHICS Group, MJKD, Consuls Développement, Invest Marel, et autres.) et réalisé un CA de 7 millions d’euros en 2020 (+ 40 % par rapport à 2019).



Pour en savoir plus : www.kineis.com et suivez-nous sur Twitter @KinéisIoT et Linkedin



À propos de cegedim.cloud :



Cegedim propose sous la marque cegedim.cloud une palette unique de services Cloud pour l’hébergement d’applications critiques et de données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). Pôle IT du Groupe Cegedim, cinquième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2020) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), cegedim.cloud s’appuie sur neuf datacenters, répartis en Amérique, en Europe (dont 4 en France) et en Asie, sur plus de 300 clouds privatifs et sur l’expertise informatique de 120 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications critiques et à ses 400 000 utilisateurs quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles.



Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/ et suivez-nous sur Linkedin







A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.









Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr





Céline PARDO

Agence suPR

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66



cegedim@becoming-group.com













Juliette REITZER

Kinéis

Responsable Communication







Tél. : +33 (0)7 85 81 41 12

jreitzer@kineis.com























https://www.kineis.com



