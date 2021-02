MONTRÉAL, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) annonce qu'elle a retenu les services d’Evercore Group LLC comme conseiller financier pour l'aider à évaluer une possible inscription de ses actions ordinaires aux États-Unis à la Bourse de New York (« NYSE ») ou au Nasdaq Stock Market (« Nasdaq »).



Arne H. Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, a déclaré : « Situé au Canada, une juridiction de premier ordre, nous pensons que Nouveau Monde est bien placée pour devenir le premier producteur de matériel d’anode en Amérique du Nord. Notre stratégie consiste à fournir des matériaux essentiels pour batteries, nécessaires notamment à la révolution des véhicules électriques. Comme plusieurs des plus grands constructeurs automobiles mondiaux sont présents aux États-Unis, il est logique pour Nouveau Monde d'aligner sa base d'investisseurs sur celle de ses clients cibles. Si une inscription est obtenue, Nouveau Monde sera probablement l'une des plus grandes sociétés de graphite pour batteries inscrites aux États-Unis. »

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a ajouté : « Avec les principales approbations gouvernementales en main pour la construction de nos installations de production « de la mine au marché », Nouveau Monde se concentre sur le développement d'une source entièrement intégrée de matériel d'anode de batteries écologique en Amérique du Nord. L'ajout d'une inscription au NYSE ou au Nasdaq renforcera la présence de la Société aux États-Unis. Grâce à son utilisation stratégique d'hydroélectricité et à son intention d’utiliser une flotte minière entièrement électrique, Nouveau Monde occupe une position unique pour offrir une source nord-américaine de solutions de matériaux à base de graphite carboneutres pour les marchés en pleine croissance des batteries lithium-ion et des piles à combustible, avec une production commerciale à grande échelle prévue pour 2023. L'ajout d'une inscription sur une grande bourse aux États-Unis offrira un meilleur accès aux investisseurs américains et améliorera la visibilité de Nouveau Monde sur le marché boursier. Une inscription additionnelle potentielle aux États-Unis est une étape naturelle dans la croissance et l'évolution de la Société. »

La Société anticipe que ses actions ordinaires commenceraient à être négociées sur la bourse américaine choisie au cours du deuxième trimestre de cette année, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration pour procéder à l'éventuelle inscription, des conditions du marché en vigueur et de la satisfaction de toutes les exigences applicables en matière d’inscription et de réglementation de même que l'obtention de l'autorisation d’inscription de la bourse américaine choisie.

Assemblée extraordinaire des actionnaires pour examiner un regroupement d'actions

Dans le cadre de l’inscription potentielle, la Société tiendra une assemblée extraordinaire des actionnaires (« l'Assemblée extraordinaire ») le mardi 23 mars 2021. La Société a fixé la date de clôture des registres de l'Assemblée extraordinaire au vendredi 19 février 2021. L'objectif de l'Assemblée extraordinaire est de demander aux actionnaires de la Société l'autorisation de permettre au conseil d'administration d'envisager un regroupement des actions ordinaires émises et en circulation de la Société selon un ratio qui permettra d'obtenir un prix post-regroupement répondant aux exigences d’inscription de la bourse américaine sélectionnée.

Toute autorisation du conseil d'administration de regrouper les actions est conditionnelle à l'approbation préalable des actionnaires de la Société et de la Bourse de croissance TSX. Rien ne garantit non plus que le conseil d'administration procédera à une inscription sur une grande bourse américaine ni que la bourse américaine approuvera une demande d’inscription de la Société. Des informations complémentaires, notamment l'heure et les instructions pour accéder virtuellement à l'Assemblée extraordinaire et y voter, seront fournies ultérieurement. De plus, une circulaire d'information de la direction pour la prochaine Assemblée extraordinaire sera envoyée aux actionnaires et déposée par la Société sur SEDAR.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

