Seclab, le spécialiste de la protection des infrastructures critiques et stratégiques, et Cybelius, l’un des leaders de la cybersécurité industrielle 4.0, officialisent un partenariat technique et commercial. À travers cette annonce d’envergure, les deux partenaires souhaitent proposer une offre unique permettant de sécuriser efficacement les infrastructures des industriels.

Dans ce contexte, à travers cette offre commune et packagée qui associe les technologies CyfENCE de Cybelius et Sec-XN de Seclab, il sera possible de créer un espace de confiance sur les systèmes existants et de l'intégrer dans la politique de sécurité du client.

Concrètement, grâce à Seclab, Cybelius pourra améliorer les performances de son offre en ajoutant la rupture protocolaire, tout en gardant le principe d'une intégration de l'ensemble des mesures de sécurité. Ainsi, la société sera en mesure d’adresser le marché des systèmes extrêmement sensibles en ajoutant de la sécurité, de la connectivité, de l'exploitabilité et de la maintenabilité. Seclab de son côté pourra diffuser sa technologie au plus grand nombre et permettre à ses clients de cloisonner et protéger leurs réseaux. De ce fait, les scans et attaques réseau sont alors sans effet pour les clients et ils seront également protégés contre d’éventuelles fuites de données.

L’alliance entre Cybelius et Selab offre donc une réponse concrète et opérationnelle à différents cas d’usage : sécurisation des liaisons critiques (mises à jour, téléconduite, administration, etc.), mise en œuvre d’un bastion interne pour les informations sensibles (filtrage utilisateurs, authentification) ou encore création d’une zone de protection pour les sauvegardes et les logs.

Xavier FACELINA, CEO de Seclab « Cette alliance stratégique avec Cybelius va nous permettre d’élever encore plus le niveau de sécurité des industriels qui sont de plus en plus exposés au risque cyber. La complémentarité de nos offres nous permettra d’apporter une réponse technique et commerciale commune à nos clients qui pourront ainsi s’appuyer sur des solutions de confiance 100 % françaises pour sécuriser leurs opérations et ne pas être impactés dans leur production par exemple. »

Frédéric PLANCHON, Président de Cybelius : "J’ai fondé Cybelius en 2017 avec la vision d’un écosystème au fait des particularités de l’industrie, plus encore que sur nos technologies innovantes. Ce partenariat en est une belle concrétisation. Et l’intégration de Sec-XN dans CyFENCE montre déjà une première réalisation exemplaire, qui n’a pas d’équivalent sur le marché."