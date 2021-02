Paris, le 16 février 2021 – Atos, Axione et Siemens remportent le marché de fourniture, mise en œuvre et maintenance du réseau multi-services et du système de vidéo-surveillance de trois des quatre futures lignes de métro (15, 16 et 17) du Grand Paris Express , le plus grand projet de transport urbain en Europe. Celui-ci prévoit la construction d’un métro automatique autour de Paris pour éviter de passer par le centre de la capitale. Le marché attribué à Atos, Axione et Siemens représente un montant de 153 millions d’euros et court jusqu’à la fin de la construction du Grand Paris Express.

[ Voir carte interactive du Grand Paris Express ici > ]

Le marché porte sur les lignes 15, 16 et 17 qui représentent 129 km de nouvelles lignes automatiques et 49 gares qui desserviront les quartiers d’affaires et résidentiels, les aéroports, mais aussi de nombreux équipements de proximité, et contribueront à créer une nouvelle dynamique en augmentant les opportunités économiques et sociales en région parisienne et au-delà.

Pour répondre à ce projet stratégique, Atos, Axione et Siemens ont réuni leurs compétences industrielles et technologiques pour la conception, la construction, la mise en œuvre et le déploiement des infrastructures réseaux, datacenters et des technologies de contrôle d’accès et de détection intrusion, ainsi que des solutions de téléphonie, de surveillance de la qualité de l’air et de vidéosurveillance intelligente. Les trois entreprises assureront également la sécurisation informatique de l’ensemble des systèmes. Les prestations accompagneront la construction des infrastructures, dans une optique de très long terme.

« Nous sommes particulièrement fiers de bâtir l’infrastructure des futures lignes de métro en associant notre savoir-faire en matière d’intégration à nos expertises dans le domaine des datacenters, de la téléphonie et la cybersécurité. Les équipes Atos, en collaboration avec le tissu de PME locales, sont heureuses de mettre l’ensemble de leur expérience au service des citoyens du Grand Paris et de soutenir ainsi le développement du territoire » déclare Guillaume Beuscart, SVP, Directeur Global Retail, Transportation & Logistics chez Atos.



« Nous sommes fiers de contribuer à ce grand projet en déployant une infrastructure réseau multiservices, pierre angulaire de l’interconnexion de l’ensemble des systèmes technologiques du métro Grand Paris Express. Les équipes d’Axione ont conçu une architecture réseau sécurisée, innovante et évolutive, répondant aux attentes du transport de voyageurs et ouvertes sur d’autres développements. Un projet d’une telle d’envergure nécessite rigueur, engagement long terme et expertise pluridisciplinaire, des valeurs qui sont au cœur de l’ADN d’Axione » ajoute Eric Jammaron, Directeur Général Délégué chez Axione.

« Rendre les infrastructures intelligentes au service de la sûreté des personnes et des biens est la raison d’être de nos solutions à haute valeur ajoutée. Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, les équipes Siemens Smart Infrastructure mobilisent leur expertise d’intégrateur et leur savoir-faire reconnu pour concevoir et développer des technologies spécifiques et innovantes : contrôle d’accès, détection intrusion ou encore analyse d’image intelligente pour repérer des évènements suspects. » déclare Doris Birkhofer, Directrice Générale chez Siemens Smart Infrastructure France.

Le Groupement s’engage à accompagner et soutenir pendant toute la durée du contrat la Société du Grand Paris dans la démarche environnementale volontaire que représente le développement d’un réseau de transports en commun moderne et fiable. Le savoir-faire des trois entreprises pourra être mis au service d’autres écosystèmes locaux, dans les domaines des services de mobilité, des politiques de décarbonation et de l'urbanisme, ainsi que pour l'inclusion des citoyens.

Ce projet reflète l’ambition du groupement de contribuer à l’essor de « territoires intelligents » et facilitera le déploiement, par la Société du Grand Paris, de nouveaux services numériques auprès des collectivités et des populations.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’Axione

Axione, acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires ruraux et urbains, a fondé son projet d’entreprise sur sa capacité à assurer la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’infrastructures numériques de nouvelle génération au service de la démocratisation des accès et des usages numériques. C’est aux côtés de ses actionnaires Bouygues Energies & Services et Vauban Infrastructure Partners et avec l’appui de partenaires innovants qu’Axione poursuit son développement en proposant à ses clients privés et publics des solutions pour faire du numérique un levier durable au service de leurs projets et de leurs politiques.

www.axione.com – Suivez-nous sur @AxioneOfficiel

À propos de Siemens Smart Infrastructure

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la convergence du monde numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par ailleurs, Siemens Mobility, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.

Avec 6 000 collaborateurs, 7 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Siemens_France

