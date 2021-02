MONTRÉAL, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Semeon Analytics, une division de ATW Tech Inc, est fière d’annoncer son plus récent contrat avec un groupe d’envergure du militaire Américain qui appliquera sa technologie pour mieux comprendre comment certains matériaux composites complexes peuvent échouer et, par conséquent, faciliter le développement de processus qui protègent les composantes assemblées avec ces nouveaux matériaux.



Le contrat s’appuie sur la nouvelle version du moteur d’analyse sémantique de Semeon qui comprend une gamme de fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour mieux comprendre les concepts clés contenus dans des textes de sources hautement variées, telles que des bases de données, systèmes de gestion de contenu d'entreprise, serveurs de fichiers, etc. Les nouvelles fonctionnalités permettent les types d'applications suivants:

Mieux comprendre comment les différentes étapes des processus de fabrication chimique ou mécanique se répercutent les unes sur les autres.

Gagnez du temps en ne répétant pas les mêmes erreurs de fabrication.

Concevoir des processus de fabrication plus efficaces qui réduiront le risque de produire des composantes susceptibles d’échouer.



Le projet avec le militaire Américain s'inscrit dans le prolongement de plusieurs engagements fructueux avec des institutions canadiennes similaires. Dans le cadre de ces mandats, Semeon prend en charge de nombreuses langues dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le russe et l'arabe, ce qui nous permet de cibler de manière agressive les marchés nord-américain et européen.

Alkis Papadopoullos, chef de la R&D chez Semeon, déclare: « Grâce à ses capacités de pointe en matière d'analyse des sentiments et de l’intention, Semeon occupe une position importante dans le marché, car nous pouvons désormais aider les clients à mieux connecter les points entre des ensembles de données sophistiquées et des sujets complexes ».

Profil de Semeon Analytiques

Semeon est une entreprise technologique québécoise ayant développé une technologie en intelligence artificielle. Au cours des 5 dernières années, Semeon a combiné des techniques d'analyse sémantique, de sentiment, d'intention et statistique avec des systèmes de traitement du langage naturel basés sur l’intelligence artificielle pour développer une plate-forme capable d'analyser, de classer et de visualiser automatiquement les données de plusieurs canaux et une puissante suite de travail qui permet même aux non-experts de personnaliser les paramètres de classification et de filtrage sans avoir besoin de jeux de règles encombrants. Semeon met à la disposition de ses clients une plateforme d’analyse de texte précise, intelligente et flexible permettant de décoder, comprendre et résumer les commentaires de clients sur des éléments spécifiques. À cet effet, la technologie de Semeon d’analyse de textes en langue naturelle permet de parcourir des milliers de commentaires de clients, d’en dégager les concepts exprimés, de classer ceux-ci en opinions positives, négatives ou neutres, et ce afin que les entreprises ou organisations ajustent leur stratégie de communication et de marketing de façon éclairée et diligente.

Que ce soit une accélération de traitement de feedback client, d’identification de pièces maîtresses dans une chaîne d’approvisionnement ou des éléments clés dans des modèles de prévisions financiers, entre autres, Semeon assure des gains de rapidité d’analyse permettant une prise de décision critique en heures plutôt qu’en semaines ou mois.

Profil d’ATW Tech Inc.

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que VoxTel, Option.vote, Bloomed et Semeon. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Semeon est une plateforme d’analyse de texte ultra précise et flexible pour les commentaires des clients. Semeon utilise une combinaison unique d’apprentissage artificiel et de Traitement Automatique des Langues (NLP) pour découvrir des tendances significatives dans les commentaires de ses clients sur tous les canaux.

Source

ATW Tech Inc.

Michel Guay

Président, fondateur et chef de la direction

Tél.: 844.298.5932 ext. 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com