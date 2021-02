ROUYN-NORANDA, Québec, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a fait l’acquisition de 100% des intérêts de la propriété d’antimoine Bald Hill localisée dans le comté de Queens, dans le centre-sud du Nouveau-Brunswick, 40 km au nord-ouest de la ville de Sussex et approximativement 60 km au sud-est de la ville de Frédéricton.



La propriété Bald Hill comprend 26 titres miniers couvrant le dépôt d’antimoine Bald Hill et ses environs. Huit titres miniers adjacents à la propriété aurifère Devils Pike de Globex ont également été acquis. (Voir le communiqué de presse du 7 janvier 2016).

Les plus récents travaux d’exploration sur la zone d’antimoine Bald Hill ont été exécutés par Rockport Mining Corp. L’échantillonnage des tranchées en surface a retourné jusqu’à 43% Sb sur 2,0 m et 2,90% Sb sur 8,18 m. Avant 2010, la zone a été suivie par des forages largement espacés sur une longueur et une profondeur approximative de 450 et 300 mètres. En 2010, Conestoga-Rovers and Associates de Frédéricton au Nouveau-Brunswick ont produit un rapport intitulé “National Instrument 43-101 Technical Report on the Bald Hill Antimony Project, southern New-Brunswick, Canada, NTS Map Sheet 21G/09 and 21H/12 for Rockport Mining Corp. authored by Heather MacDonald, MSc., P.Geo.”

“Basée sur 16 forages largement espacés totalisant 3 554 mètres et 609 analyses, une zone d’antimoine de 450 mètres de long a été interprétée, celle-ci incluait des intersections en forage allant jusqu’à 11,7% Sb sur 4,51 mètres (longueur carotte)”.

Le rapport indique ce qui suit:

“Les tonnages et les teneurs possibles d’un dépôt potentiel sur la propriété Bald Hill, étant la cible de travaux d’exploration supplémentaires, sont indiqués par des intervalles dans le tableau 6 ci-dessous. Les quantités et les teneurs possibles sont des valeurs conceptuelles, il n’y a pas eu suffisamment de travaux d’exploration pour définir une ressource et il est incertain que l’addition de travaux d’exploration mènera à la délimitation d’une ressource.”

Tableau 6

Quantités et Intervalles de teneurs possibles

ZONE TONNES MÉTRIQUES TENEUR (Sb %) Main Zone 700 000 à 900 000 4,33% à 5,40% Parallel Zone 25 000 à 100 000 2,13% à 3,19% Total: 725 000 à 1 000 000 4,11% à 5,32%

Un rapport NC 43-101 subséquent intitulé “National Instrument 43-101 Technical Report: Bald Hill Antimony Project (claim group 5061) Southern New-Brunswick, Canada, NTS Map Sheet 21G/09 and 21H/12, Prepared for Tri-Star Antimony Canada Inc. by Peter Banks, B.Sc., P.Geo. and John Langton, M.Sc., P.Geo. of MRB & Associates, October 28th, 2014” traitant avec des travaux d’exploration additionnels, conclut suite à ces travaux mis à jour, tel que rapporté dans “Interpretations and Conclusions” et traduit ci-dessous.

“Le forage de Rockport sur la grille principale de Bald Hill a confirmé la minéralisation en Sb sur une surface significative approximative de 700 m à la surface (Note par Jack Stoch: 250 m de longueur additionnelle) et jusqu’à 300 m en profondeur. La présence de minéralisation en surface et les anomalies de géochimie de sol indiquent que la minéralisation se prolonge latéralement sur plus de 1,5 km à partir des zones minéralisées interprétées. Le programme de tranchées de 2014 a dévoilé de nouvelle minéralisation en antimoine, d’une teneur de 9,04% Sb sur 2,60 mètres, localisée à une distance latérale approximative de 1,0 km au sud-est de la zone principale de Bald Hill.”

“En plus des programmes d’exploration sur le terrain, des essais métallurgiques et des études de traitements préliminaires sur des carottes et des échantillons en vrac ont été effectués. Ces travaux comprennent des descriptions minéralogiques et géochimiques de base, une description des textures de la minéralisation et des analyses préliminaires de séparation des métaux et de concentration des métaux par gravité et/ou flottaison, une caractérisation préliminaire de la minéralisation, un profilage minéralogique et chimique ainsi que la caractérisation optique de la minéralisation.”

“Les travaux effectués par Rockport sur le projet Bald Hill confirment la présence d’une possible ressource économiquement intéressante de la minéralisation en antimoine. Le Projet demeure une cible d’exploration valide largement sous-exploré au niveau de de ses dimensions par rapport aux structures régionales.”

Soixante pourcents (60%) de l’antimoine utilisé en Amérique du Nord est importé de la Chine. L’antimoine est considéré comme un élément stratégique et dénombre plusieurs utilités par exemple comme agent de durcissement dans les alliages à base de plomb, dans les piles plomb-acide, comme ignifuge avec un halogène dans les plastiques, dans les peintures, dans les tissus des avions et des automobiles, etc. Le prix actuel est approximativement de 2,75 $ la livre.

Globex a également fait l’acquisition d’une banque de données digitales contenant quelques 16 500 dossiers au sujet de la propriété et de ses environs.

Globex croit que la propriété possède un excellent potentiel d’exploration et considérant l’importance stratégique de l’antimoine, la propriété est un ajout significatif à la banque des 192 propriétés détenues par Globex, dont 71 sont des royautés, incluant 96 projets aurifères, 60 projets de métaux de base, 36 projets de métaux spécialisés et industriels. La propriété d’antimoine Bald Hill a été acquise par un paiement comptant unique.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com