Djurslands Bank opjusterede 14. oktober 2020 forventningen til resultat før skat for 2020 til intervallet 45-60 mio. kr. Banken kan nu præcisere, at resultatet før skat for 2020 forventes at blive på ca. 60 mio. kr.



Banken offentliggør årsrapporten for 2020 den 23. februar 2021.