JCDecaux, une performance globale renforcée de 4,6/5 dans l’indice extra-financier FTSE4Good bien au-dessus de la moyenne du secteur Media (2,8/5)

Paris, le 16 février 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce être référencé dans l’indice FTSE4Good du FTSE Russell avec une note de 4,6/5 récompensant ses performances environnementales, sociales et de gouvernance.

La série d'indices FTSE4Good a été créée par le FTSE Russell, une filiale du London Stock Exchange Group, afin d’évaluer et d’identifier les sociétés qui ont les meilleures pratiques ESG (environnement, soutien des droits de l’homme et gouvernance d’entreprise).

Présent dans les indices FTSE4Good depuis 2014, JCDecaux affiche cette année une performance globale renforcée de 4,6/5 (vs. 4,5 fin 2019), bien au-dessus de la moyenne du secteur Media qui s’élève à 2,8/5 (en baisse par rapport à l’année passée). Cet écart entre la notation de JCDecaux et la moyenne du secteur est très marqué sur tous les critères de notation ESG : Environnement (1,9/5 pour le secteur vs. 5/5 pour JCDecaux), Social (2,4/5 pour le secteur vs. 4,3/5 pour JCDecaux) et Gouvernance (3,8/5 pour le secteur vs. 4,7/5 pour JCDecaux).

Le renouvellement de JCDecaux dans cet indice en 2020 confirme la maturité et la solidité des pratiques du Groupe en matière de RSE, récompense sa transparence et vient compléter d’autres distinctions déjà attribuées à JCDecaux :

Son maintien au niveau « A Leadership » du Carbon Disclosure Project (CDP) Climate Change, agence de notation qui évalue les engagements, plans d’actions et résultats de JCDecaux en matière de lutte contre le changement climatique,

Son obtention de la note maximale Triple AAA délivrée par l’agence de notation extra-financière MSCI (Morgan Stanley Capital International) pour la 3ème année consécutive en 2019.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers que JCDecaux soit de nouveau renouvelé dans l’indice FTSE4Good, réel gage de confiance pour nos clients et nos investisseurs socialement responsables. JCDecaux a, cette année encore, su se démarquer par ses performances environnementales, sociales et de gouvernance conservant ainsi sa place à la tête du classement FTSE4Good du secteur Media. Ce renouvellement témoigne de la reconnaissance d‘une Stratégie Développement Durable conçue pour être au cœur de notre modèle économique et de notre politique d’innovation, ainsi que des efforts soutenus et continus de l’ensemble de nos équipes en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good, MSCI et CDP

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

