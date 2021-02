COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 février 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de janvier 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 a diminué de -67,1 % sur le mois de janvier 2021 par rapport à janvier 2020 avec 8,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,5 % du niveau du trafic groupe de l'année 20191. Hors l'effet périmètre favorable de l'intégration des aéroports de GMR Airports, qui ne figuraient pas dans le groupe en janvier 2020, la baisse du trafic groupe serait de -74,5 %.

En janvier 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 73,5 % avec 2,1 millions de passagers accueillis. Il représente 26,8 % du trafic Paris Aéroport de l'année 2019. Paris‑Charles de Gaulle a accueilli 1,2 millions de passagers en janvier 2021 (- 78,3 %) et Paris‑Orly 0,9 millions passagers (- 62,1 %).

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2A sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le terminal 2A fermera à compter du 23 février. A Paris-Orly, seuls Orly 2 et 3 sont ouverts pour accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, seul le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. Les autres aéroports sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad, notamment, sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe, incluant DROM-COM) est en retrait (- 68,2 %) du fait d'une décroissance sur les faisceaux suivants : Asie-Pacifique (- 92,2 %), l’Amérique du Nord (- 84,4 %), Moyen-Orient (- 75,5 %), Amérique Latine (- 72,2 %), l'Afrique (- 60,0 %);

Le trafic Europe (hors France) est en régression (- 83,7 %) ;

Le trafic France métropolitaine est en décroissance (- 62,5 %) ;

Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en recul (- 19,8 %) ;

Le nombre de passagers en correspondance diminue de 72,1 %. Le taux de correspondance s'est établi à 29,4 %, en hausse de 2,8 points par rapport à janvier 2020.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital2, est en baisse de 72,1 % sur le mois de janvier 2021.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 72,0 % sur le mois de janvier 2021.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 77,7 % sur le mois de janvier 2021.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital3 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de 53,9 % sur le mois de janvier 2021.







Passagers Janv. 2021 Var. 2021/2020 12 mois glissants Var. 2021/2020 Paris-CDG 1 197 614 - 78,3 % 17 934 306 - 76,5 % Paris-Orly 878 784 - 62,1 % 9 358 193 - 70,6 % Total Paris Aéroport 2 076 398 - 73,5 % 27 292 499 - 74,8 % Santiago du Chili 689 599 - 72,0 % 6 755 059 - 72,5 % Amman 151 491 - 77,7 % 1 522 583



-83,0 %



New Delhi 3 069 643 - 49,7 % 25 470 427 - 62,9 % Hyderabad 1 144 103 - 42,1 % 8 706 724 - 61,0 % Cebu 67 128 - 94,5 % 1 596 764 - 87,6 % Total GMR Airports 4 280 874 - 53,9 % 35 773 915 - 65,5 % Antalya 293 287 - 68,5 % 9 132 474 - 74,4 % Ankara 311 076 - 70,3 % 4 320 568 - 68,2 % Izmir 318 346 - 64,1 % 4 889 972 - 60,2 % Bodrum 42 570 - 50,0 % 1 450 876 - 66,5 % Gazipaşa Alanya 18 084 - 39,7 % 262 511 - 75,7 % Médine 130 591 - 83,9 % 1 568 092 - 81,6 % Tunisie 18 206 - 64,4 % 302 166 - 90,0 % Géorgie 16 590 - 92,9 % 423 773 - 90,1 % Macédoine du Nord 57 793 - 68,6 % 656 720 - 75,7 % Zagreb(1) 38 063 - 81,3 % 759 851 - 78,0 % Total TAV Airports 1 244 606 - 72,1 % 23 767 003 - 76,2 %





Mouvements d'avions Janv. 2021 Var. 2021/2020 12 mois glissants Var. 2021/2020 Paris-CDG 13 769 - 63,2 % 188 691 - 62,1 % Paris-Orly 6 831 - 58,4 % 73 422 - 66,3 % Total Paris Aéroport 20 600 - 61,7 % 262 113 - 63,4 % Santiago du Chili 6 157 - 60,1 % 53 394 - 66,0 % Amman 2 038 - 67,2 % 20 054 - 74,9 % New Delhi 24 992 - 36,7 %



c 203 519 - 54,1 % Hyderabad 10 805 - 34,9 % 86 877 - 52,9 % Cebu 915 - 91,0 % 17 270 - 83,9 % Total GMR Airports 36 712 - 44,6 % 307 666 - 58,1 % Antalya 2 354 - 63,0 % 58 157 - 70,6 % Ankara 2 614 - 62,2 % 35 475 - 60,1 % Izmir 2 374 - 58,5 % 37 153 - 51,2 % Bodrum 336 - 37,5 % 10 353 - 62,2 % Gazipaşa Alanya 172 - 26,5 % 2 224 - 68,7 % Médine 1 425 - 73,2 % 14 554 - 76,2 % Tunisie 213 - 53,0 % 3 226 - 82,8 % Géorgie 576 - 76,8 % 10 154 - 75,6 % Macédoine du Nord 704 - 53,4 % 8 220 - 62,5 % Zagreb(1) 1 403 - 55,2 % 19 780 - 56,2 % Total TAV Airports 12 171 - 62,7 % 199 296 - 69,9 %

______________________________

1 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Janv. 2021

Var. 2021/2020 Part dans



trafic total France métropolitaine - 62,5 % 22,1 % Europe - 83,7 % 24,6 % Autre International



Dont - 68,2 % 53,3 % Afrique - 60,0 % 18,1 % Amérique du nord - 84,4 % 5,7 % Amérique latine - 72,2 % 4,1 % Moyen-Orient - 75,5 % 5,4 % Asie-Pacifique - 92,2 % 2,1 % DROM-COM - 19,8 % 17,9 % Total Paris Aéroport - 73,5 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Janv.

2021 Var. 2021/2020 12 mois

glissants Var. 2021/2020 Passagers en correspondance(1) 289 527 - 72,1 % 3 031 306 - 75,3 % Taux de correspondance 29,4 % + 2,8 pts 22,5 % - 0,2 pt Taux de remplissage 63,8 % - 19,8 pts 65,6 % - 21,0 pts

(1) Passagers au départ

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019.

2 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

3 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.





