LE CEA GRENOBLE RENOUVELLE SA CONFIANCE A ATM GROUP :

NOUVEAU CONTRAT SIGNE DE 2,3 M€ SUR 5 ANS

16 février 2021 à 18h

ATM Group gagne un appel d’offre lancé par le CEA Grenoble. Ce contrat de sécurité avait été gagné initialement par ATM Group en 2013 et déjà renouvelé une fois.

Dans le cadre de la stratégie de dronification du secteur de la sécurité, Delta Drone et ATM Group créent une filière de formation complète dédiée aux agents de sécurité, en associant les cursus de leurs centres de formation respectifs, Technidrone et AMF.

Au terme d’un appel d’offre public initié par le CEA Grenoble, portant sur des missions de filtrage des entrées et de surveillance des différents événements organisés au sein des locaux du site, ATM Group, société de sécurité privée en place depuis janvier 2013, a été retenue pour continuer d’exercer ces missions. Ce nouveau contrat débutera en avril 2021, pour une durée totale de 5 ans. Il représente au global un montant de 2,3 M€, soit 460 K€ / an.

C’est la deuxième fois que ATM Group est renouvelé sur le site du CEA Grenoble, ce qui traduit la qualité de ses prestations dans la durée.

ATM Group constitue le pôle sécurité privée traditionnelle du groupe Delta Drone, qui en détient 65% aux côtés des deux managers – fondateurs de l’entreprise. Son activité concerne essentiellement une clientèle de grands groupes industriels, de sociétés publiques et d’administrations.

Pour tous ces clients, la sécurité représente un défi majeur et croissant, qui nécessite d’innover et de progressivement combiner moyens traditionnels et outils technologiques au service de la meilleure efficacité, y compris en termes de prévention des risques auxquels peuvent être confrontés les agents de sécurité en cas d’incident. En matière d’outil technologique, la vidéo surveillance a permis de surveiller un site depuis un poste de contrôle, du moins une partie du site en fonction du nombre de caméras. Aujourd’hui, les systèmes de drone ajoutent l’atout décisif de la mobilité, et donc la capacité à projeter un œil déporté en tous endroits, quelle que soit la configuration et la taille du site.

Bien évidemment, ces systèmes de drone doivent s’insérer dans le dispositif existant. Il est donc indispensable qu’ils puissent être supervisés et/ou opérés par les personnels en place, notamment par les agents de sécurité.

C’est dans cette logique que Delta Drone et ATM Group ont décidé de créer une filière de formation complète dédiée aux agents de sécurité, appartenant au groupe ou extérieurs. Sous forme de modules, le cursus de formation intègre d’une part les différentes formations réglementaires requises pour exercer la profession d’agent de sécurité. D’autre part, il propose des unités de formation pour pouvoir devenir opérateur de systèmes de drones, notamment l’utilisation à distance depuis le poste de contrôle des systèmes de drone.





Cette nouvelle filière de formation bénéficie de l’expertise des centres de formation présents au sein du groupe, Technidrone pour la partie « drone », AMF pour la partie « métiers de la sécurité ».

Le processus d’inscription a démarré depuis le début de l’année, pour des premières sessions à partir du deuxième trimestre 2021. La filière de formation sera proposée dans un premier temps sur les sites de Dardilly (69) et de Valbonne (06). Elle sera également accessible en mode « intra-entreprise » pour toute société de sécurité privée désireuse de former ses agents de sécurité.

www.deltadrone.com

