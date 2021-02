IRVINE, Kalifornien, Feb. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Technologies , ein in Kalifornien ansässiges Technologieunternehmen, das für sein Surgery Augmented Reality (AR)-Headset ORLenz™ und das OR-Bot Surgery Visualization Theatre™ bekannt ist, hat angekündigt, dass es die externe Augmented Reality (AR)-Visualisierung und Extended Reality (XR)-Techniken um ein erstklassiges Instrument für Schlüssellochchirurgie mit der Bezeichnung „Scopetrx™“ erweitert, eine drahtlose laparoskopische Schwenkkamera. Die Beweglichkeit des Instruments ermöglicht dem Chirurgen eine ungehinderte Sicht mit einer Rotation von 360° x 270°, einem erheblich vergrößertem Sichtfeld (Field-of-View, FoV) von 100 Grad und einer verbesserten 4K-Auflösung. Die Entwicklung der zum Patent angemeldeten drahtlosen Echtzeit-Videoinnovation erfolgte von Ocutrx in Zusammenarbeit mit Dr. David L. Street, M.D., F.A.C.S., Gefäßchirurg und Mitglied des Ocutrx International Surgical Steering Committee. Dr. Street ist Teil der Oregon Surgical Specialist-Praxis in Medford, Oregon, und Facharzt für allgemeine Chirurgie und Gefäßchirurgie. Er war Vorreiter bei Protokollen für minimalinvasive Eingriffe, die seit den 1980er Jahren im Einsatz sind und auch heute noch verwendet werden.



„Ich habe gesagt, was mir bei meinen aktuellen Laparoskopie-Instrumenten fehlt, und mit dem Entwicklungsteam von Ocutrx zusammengearbeitet, um alle Funktionen zu integrieren, die ich wirklich benötige“, so Dr. Street. „Zunächst einmal ist das Scopetrx-Instrument drahtlos, sodass viele Kabel und „Störfaktoren“ entfallen, die dem Chirurgen in der Regel im Weg sind. Es wird mit einem Akku versorgt, der ungefähr so groß ist wie der Akku einer Bohrmaschine. Dieser liefert den Strom für den Betrieb des Produkts und für das drahtlose Senden von 4K-Videos an die ORLenz 3D-Headsets oder Monitore. Bei den gängigen laparoskopischen Kameras muss jedes Mal das Endoskop gewechselt werden, wenn das Sichtfeld von gerade zu dreißig Grad, fünfundvierzig Grad usw. verschoben werden soll. Mit Scopetrx kann ich dagegen alle unterschiedlichen Winkel sehen, die ich während einer Operation brauche, und das mit nur einem Endoskop“, so Street. „Ich denke, dies wird allgemein zu besseren Behandlungsergebnissen führen und die Erholungszeit der Patienten reduzieren, da das Endoskop nur einmal eingeführt werden muss, was sowohl die Haut als auch das Gewebe vor mehrfachem Eindringen und Herausziehen bewahrt.“

Das Laparoskopie-Instrument Scopetrx sendet sowohl Daten als auch 4K-Videos mithilfe der WiDtrx™-Technologie von Ocutrx. WiDtrx sendet 4K-Videos drahtlos genauso schnell, wie ein HDMI-Kabel dieselben Informationen übertragen würde. Das Kamera-Subsystem dreht sich auf dem Hauptzylinder und bietet eine 360º-Rotation, während die Kamera über eine mehrachsige Schwenkhalterung ausgefahren wird, um eine weitere 270-Grad-Gier- und Neigedrehung zu ermöglichen. Diese revolutionäre Innovation ermöglicht es dem Chirurgen, „um die Ecke“ zu sehen, und bietet mehr Tiefe und Sicht als andere laparoskopische Instrumente, die heute im Körper verwendet werden.

„Eine der ersten Innovationen war es, die Kamera am Ende des Laparoskopie-Instruments anzubringen, anstatt wie andere Systeme ein langes Glasfaserkabel zu verwenden“, so Jordan Boss, Mitentwickler und Chief Product Engineer bei Ocutrx. „Dies bietet Chirurgen ein riesiges Sichtfeld, das wesentlich mehr Tiefenschärfe und andere wichtige Identifizierungsinformationen als zuvor liefert. Des Weiteren nutzen wir einen Teil der Akkuenergie, um die Spitze des Kamera-Subsystems minimal auf die Körpertemperatur zu erwärmen, sodass die Spitze des Instruments nicht beschlägt, wenn das Produkt in den Körper eintritt. So muss nicht mehr darauf gewartet werden, dass die Sicht wieder klar wird, wodurch unproduktive Zeit während eines chirurgischen Eingriffs entfällt.“

Die Kamera kann sowohl bei laparoskopischen als auch bei thorakoskopischen Eingriffen eingesetzt werden und ermöglicht es Chirurgen, Assistenten, OP-Mitarbeitern und allen anderen Personen im Raum, auf einem holografischen ORLenz™ XR-Headset mit einem signifikanten Bewegungs- und Wahrnehmungsbereich in 3D zu sehen, was der Chirurg sieht. Die Kamera funktioniert in Verbindung mit dem hochmodernen OR-Bot Surgery Visualization Theatre von Ocutrx, einer kollaborativen und robotergestützten OP-Suite. Das Instrument liefert drahtlose Echtzeit-Videos, die der Chirurg und das OP-Team während des Eingriffs benötigen.

„Ocutrx erweitert kontinuierlich sein technologisches Angebot im Bereich der chirurgischen Verfahren und Visualisierungstechniken“, so Micheal Freeman, CEO/CTO bei Ocutrx und Mitentwickler von Scopetrx. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt den Schritt von Visualisierungslösungen außerhalb des Körpers hin zu minimalinvasiven Technologien gehen konnten, um damit aktuelle Einschränkungen zu überwinden. Das Scopetrx-Instrument ist Teil unserer OP-Suite und bietet Chirurgen eine weitere innovative Visualisierungslösung, die die Ergonomie des chirurgischen Eingriffs verbessert und die Anzahl der störenden Kabel im OP zu reduziert. Wir sind gespannt darauf zu sehen, auf welche Weise es die Zukunft der Medizin verändern und die Behandlungsergebnisse verbessern kann.

Neben der neuen Technologie hat Ocutrx kürzlich seine Unternehmensform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu einer C-Corporation geändert, die alle seine Technologien und Produkte umfasst, darunter das Oculenz AMD-Headset, das ORLenz Chirurgie-Headset, die kollaborative und robotergestützte OR-Bot Visualisierungssuite und jetzt das laparoskopische Schwenkkamera-Instrument Scopetrx.

Über Ocutrx

Mit Firmensitz in Irvine, Kalifornien, sowie Forschungs-, Test- und Entwicklungslabors in Oklahoma und Colorado ist Ocutrx Teil einer neue Generation medizinischer Fertigungsunternehmen und hat sich auf Innovationen im Bereich der Visualisierung spezialisiert, darunter Augmented Reality-Headsets, Robotik und minimalinvasive chirurgische Instrumente. Das Unternehmen erlangte seine Vorreiterrolle mit Oculenz/ORLenz AR-Headsets, den leichtesten Headsets mit dem größten Sichtfeld auf dem Markt. In einer Zeit, in der neue Visualisierungstechniken sich weltweit in der Medizin und in der Chirurgie durchsetzen, entwickelt Ocutrx eindrucksvolle, revolutionäre Visualisierungsprodukte für die medizinische Verwendung durch Patienten und Ärzte. Weitere Informationen zu Ocutrx finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://ocutrxtech.com/

