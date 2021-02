IRVINE, Californie, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Technologies , une société technologique basée en Californie, connue pour son casque ORLenz™ à réalité augmentée (AR) pour la chirurgie et l'OR-Bot Surgery Visualization Theatre™, a annoncé étendre ses techniques de réalité augmentée (AR) et de réalité étendue (XR) pour la visualisation externe à un instrument endoscopique de visualisation laparoscopique d'avant-garde appelé « Scopetrx™ », un outil de caméra pivotante laparoscopique sans fil. La mobilité de l’instrument permet au chirurgien de bénéficier d’une vue pivotante sans obstacle à 360° x 270° avec un champ de vision (FoV) considérablement accru de 100 degrés et une résolution 4K améliorée. En attente de brevet, cette innovation vidéo en temps réel sans fil a été développée par Ocutrx en collaboration avec le Dr David L. Street, M.D., F.A.C.S., chirurgien vasculaire et membre de l'Ocutrx International Surgical Steering Committee (comité directeur international pour la chirurgie d'Ocutrx). Le Dr Street, qui exerce à l'Oregon Surgical Specialist Practice de Medford, dans l'État d'Oregon, aux États-Unis, est spécialisé en chirurgie générale et chirurgie vasculaire. Il a été à l'avant-garde des protocoles pour les interventions chirurgicales mini-invasives, qui sont toujours en usage depuis les années 1980.



« J'ai fait le bilan de ce qui manquait dans mes outils actuels de laparoscopie, et j'ai travaillé avec l'équipe d'ingénieurs d'Ocutrx afin d'intégrer toutes les fonctionnalités dont j'ai vraiment besoin », a déclaré le Dr Street. « Pour commencer, l'instrument Scopetrx est sans fil, ce qui permet d'éliminer les câbles de connexion susceptibles de gêner les mouvements du chirurgien. Il est alimenté par une batterie analogue, en taille, à celle d'une perceuse sans fil, qui fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner l'appareil et envoyer sans liaison filaire la vidéo 4K à des casques 3D ORLenz ou des moniteurs. Avec les caméras laparoscopiques actuelles, vous devez changer la portée chaque fois que vous souhaitez faire passer votre champ de vision de tout droit à trente degrés, puis à quarante-cinq degrés, etc. En revanche, Scopetrx vous permet de voir tous les angles nécessaires lors d'une intervention chirurgicale avec une portée unique », a déclaré M. Street. « Je suis convaincu que, de manière générale, cela améliorera les résultats pour les patients et que cela réduira leur période de récupération, car il suffit de mettre en place l'endoscope une seule fois. Cela évite à la peau et aux tissus de subir plusieurs entrées et sorties du dispositif. »

L'outil laparoscopique Scopetrx envoie à la fois des données et des vidéos 4K à l'aide de la technologie WiDtrx™ d'Ocutrx. WiDtrx envoie la vidéo 4K sans fil aussi rapidement qu'un câble HDMI peut transporter les mêmes informations. Le sous-système de la caméra tourne sur le cylindre principal offrant un pivotement à 360°, tandis que la caméra est placée sur un support pivotant multi-axes permettant une autre rotation avec inclinaison latérale et longitudinale de 270°. Cette innovation révolutionnaire permet au chirurgien de voir dans les endroits les moins accessibles avec beaucoup plus de profondeur et de visibilité que les autres instruments laparoscopiques utilisés à l'intérieur du corps actuellement.

« L'une des premières innovations a été de placer la caméra à l'extrémité de l'instrument de laparoscopie, plutôt que d'utiliser un long câble à fibres optiques comme le font d'autres systèmes », a déclaré Jordan Boss, co-inventeur et ingénieur des produits en chef chez Ocutrx. « Cela procure aux chirurgiens un excellent champ de vision, offrant une plus grande profondeur de champ et beaucoup plus d'informations critiques pour l'identification qu'auparavant. Ensuite, nous soutirons une partie de l'énergie de la batterie pour chauffer au minimum l'extrémité du sous-système de la caméra jusqu'à la température du corps, de sorte qu'il n'y ait pas de « buée » lorsque l'instrument pénètre dans le corps ou qu'on ne doive pas attendre que la buée disparaisse. Cela permet d'éliminer un laps de temps non productif lors d'une intervention chirurgicale. »

Utilisable pour les procédures laparoscopiques et thoracoscopiques, la caméra permet au chirurgien, à l'assistant, à l'infirmier de bloc opératoire et à toute autre personne présente dans la pièce de voir ce que le chirurgien voit en 3D sur un casque XR holographique ORLenz™ avec une grande amplitude de mouvement et une grande perceptibilité. La caméra fonctionne conjointement avec l'OR-Bot Surgery Visualization Theatre ultra-moderne d'Ocutrx, une suite pour la cobotique chirurgicale. L’instrument fournit une vidéo sans fil en temps réel que le chirurgien et les autres acteurs d'importance vitale devront utiliser pendant l’intervention.

« Ocutrx étend continuellement ses offres technologiques dans le domaine des procédures chirurgicales et des techniques de visualisation », a déclaré Michael Freeman, PDG et directeur technique d'Ocutrx et co-inventeur de Scopetrx. « Nous sommes très heureux d'être passés de solutions de visualisation en dehors du corps à des technologies mini-invasives permettant de remédier aux limites actuelles. Avec l'intégration de l'instrument Scopetrx à notre suite pour blocs opératoires, les chirurgiens disposent d'une innovation supplémentaire en matière de visualisation, qui les aide en améliorant l'ergonomie de la chirurgie et en réduisant la présence de fils encombrants dans les salles d'opération --- et nous sommes impatients de voir comment cela va changer l'avenir de la médecine et améliorer les résultats pour les patients. »

En plus de cette nouvelle technologie, Ocutrx a récemment changé de statut juridique en passant de celui de Limited Liability Company (société à responsabilité limitée) à celui de C-Corp qui détient tous ses produits et technologies, notamment le casque AMD Oculenz, le casque ORLenz pour la chirurgie, la suite de visualisation cobotique OR-Bot et, désormais, l'outil de caméra pivotante laparoscopique Scopetrx.

À propos d'Ocutrx

Avec son siège social à Irvine, en Californie, et des laboratoires de recherche, d'expérimentation et de développement dans l'Oklahoma et au Colorado, Ocutrx est une entreprise de fabrication médicale de nouvelle génération, axée sur les innovations en matière de visualisation, avec notamment des casques de réalité augmentée, de la robotique et des outils de chirurgie mini-invasive. L'entreprise a ouvert la voie avec les casques AR Oculenz/ORLenz, qui sont les casques les plus légers offrant le plus grand champ de vision du marché. Au moment où de nouvelles techniques de visualisation commencent à progresser dans les cliniques médicales et chirurgicales à travers le monde, Ocutrx crée des produits de visualisation révolutionnaires et performants pour la médecine, utiles pour les patients comme pour les médecins. Pour en savoir plus sur Ocutrx, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse http://ocutrxtech.com/

