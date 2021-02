17 februari 2021

AkzoNobel maakt 15 by 20-belofte waar en zet stijgende lijn voort in vierde kwartaal met 6% omzetstijging in vergelijkbare valuta

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten vierde kwartaal en volledig jaar 2020

Hoogtepunten volledig jaar 2020

• 15,0% rendement op verkopen (ROS), exclusief niet-toegewezen kosten1, waarmee onze 15 by 20-belofte wordt waargemaakt

• Investeringsrendement (ROI), exclusief niet-toegewezen kosten2, gestegen naar 20,6%, waarmee onze ROI-ambitie voor 2020 is overtroffen

• € 243 miljoen aan kostenbesparingen, waarvan € 115 miljoen aan structurele besparingen

• Netto kasstroom uit operationele activiteiten nam aanzienlijk toe tot € 1.220 miljoen

• In 2020 is ter waarde van € 545 miljoen aan aandelen teruggekocht



• Aankondiging aandeleninkoop van 1 miljard, te voltooien in het eerste kwartaal van 2022

• Voorgesteld slotdividend van €1,52 (2019: € 1,49) per aandeel

Hoogtepunten Q4 2020

• Sterke volumegroei van 6%, tweede opeenvolgende kwartaal van volumegroei

• Rendement op verkopen (ROS), exclusief niet-toegewezen kosten, steeg naar 15,3% (2019: 11,0%) dankzij sterk margebeheer en kostenbesparingen

• Totale kostenbesparingen was € 34 miljoen, waarvan € 25 miljoen aan structurele besparingen gerelateerd aan transformatie-initiatieven

• Overname van Titan Paints in Spanje aangekondigd en overname van New Nautical Coatings afgerond in vierde kwartaal 2020

AkzoNobel CEO Thierry Vanlancker:

“Onze resultaten van 2020 laten een structurele verbetering van onze prestaties zien in de eerste fase van onze transformatie. Ondanks de tegenwind door COVID-19 zijn we de uitdaging aangegaan en zijn we erin geslaagd onze 15 by 20-belofte waar te maken, met een rendement op verkopen (ROS) van 15% en een investeringsrendement (ROI) van ruim 20%.

“We bleven voor onze klanten zorgen en alle medewerkers van AkzoNobel verdienen alle lof voor hun passie en inzet, vooral in dit zeer uitdagende jaar. We hebben nu twee kwartalen op rij organische groei gerealiseerd en overnames aangekondigd van onder meer Titan Paints in Spanje en New Nautical Coatings in de Verenigde Staten. Onze systemen en processen hebben een transformatie ondergaan en we hebben ons toonaangevende innovatie-ecosysteem Paint the Future uitgebreid. We hebben tevens de implementatie van onze duurzaamheidsaanpak People. Planet. Paint. versneld en zijn in belangrijke benchmarks uitgeroepen tot de leider in de verf- en coatingsindustrie.



“Wat echt opwindend is, is dat we letterlijk pas halverwege onze transformatie zijn om onze positie als de referentie in de verf- en coatingsindustrie terug te winnen . Onze nieuwe Grow & Deliver-strategie vormt het tweede deel van onze reis die in 2017 van start ging, om de winst van AkzoNobel te verdubbelen.”

AkzoNobel in miljoenen € Q4 2019 Q4 2020 Δ% Δ% CC3 Omzet 2.242 2.209 (1%) 6% Aangepast bedrijfsresultaat4 223 294 32% ROS 9,9% 13,3% ROS exclusief niet-toegewezen kosten1 11,0% 15,3% Bedrijfsresultaat 173 243 40%





AkzoNobel in miljoenen € FY 2019 FY 2020 Δ% Δ% CC3 Omzet 9.276 8.530 (8%) (4%) Aangepast bedrijfsresultaat4 991 1.099 11% ROS 10,7% 12,9% ROS exclusief niet-toegewezen kosten1 12,0% 15,0% ROI exclusief niet-toegewezen kosten2 17,2% 20,6% Bedrijfsresultaat 841 963 15%

Recente hoogtepunten

Nieuwe mogelijkheden voor onze klanten

Fabrikanten van kozijnen kunnen hun productieproces nu efficiënter en duurzamer maken nu wij een nieuwe sneldrogende coating hebben ontwikkeld. Onze RUBBOL 100% UV-uitgeharde houtcoating voor exterieur gebruik van Sikkens is de eerste in zijn soort. Door tot 16 uur in droogtijd te verkorten, kan met dit coatingsysteem aanzienlijk worden bespaard op productietijd en energiekosten, terwijl het tegelijkertijd uitstekende prestaties levert.

Toenemende duurzaamheidsambities

Op twee van onze sites op twee verschillende werelddelen zijn duizenden zonnepanelen geïnstalleerd als onderdeel van onze ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd te hebben. De twee projecten vonden recent plaats in Garcia, Mexico – waar 1.650 zonnepanelen zijn geïnstalleerd – en Barcelona, Spanje, waar we hard werken aan de installatie van 1.600 dakpanelen. Als onderdeel van onze duurzaamheidsambities People. Planet. Paint. willen we ons energieverbruik met 30% verminderen en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit opvoeren tot 100%.

Nieuwe biobased verf is een verademing

In Vietnam hebben we een nieuwe muurverf op basis van duurzame grondstoffen gelanceerd. Dulux Better Living Air Clean BioBased is verrijkt met Pure Air-technologie. Deze biobased verf bevat natuurlijke, duurzame bestanddelen, zoals bamboe houtskool, die bijdragen aan een betere leefomgeving.

Kleurrijkste vliegtuig van Zuid-Amerika

Ons merk Coral in Brazilië heeft samen met collega's van Aerospace Coatings geholpen het kleurrijkste vliegtuig van Zuid-Amerika te creëren. In samenwerking met Azul Airlines en Embraer brachten ze een eerbetoon aan de kleine blauwe ara, een nationaal symbool in Brazilië. Het ontwerp telt 58 kleuren, waarvan de helft speciaal voor het project is ontwikkeld.

China in 2021 het podium van onze Paint the Future-startup challenge

Om een nog sterkere verbinding met startups in een belangrijke markt te realiseren zal onze volgende regionale Paint the Future-startup challenge in maart 2021 plaatsvinden in China. De challenge bestaat uit een reeks programma's waarmee startups, de academische wereld, onderzoeksinstituten en leveranciers samen met AkzoNobel revolutionaire oplossingen kunnen testen, lanceren en opschalen. AkzoNobel ging in 2019 als eerste in de industrie van start met de Paint the Future-startup challenge, een jaar later gevolgd door de eerste regionale startup challenge in Brazilië. Nu gaan we ons voorbereiden om de boel wakker te schudden met startups in China, een land dat bekendstaat om haar technologische innovatie.

Biomassadoorbraak biedt wereld van nieuwe mogelijkheden

Onderzoek van AkzoNobel, in samenwerking met het Nederlandse Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC), heeft geleid tot een baanbrekende innovatie op het gebied van duurzamere productie van harsen. Het nieuwe proces maakt gebruik van biobased monomeren om harsen te maken en zou de weg kunnen vrijmaken voor de introductie van futuristische functionaliteit. Het onderzoek maakt deel uit van onze gezamenlijke aanpak op het gebied van innovatie, waarin we samen met startups, de academische wereld, onderzoeksinstituten en leveranciers revolutionaire oplossingen testen, lanceren en opschalen.





Vooruitzichten 2021:

AkzoNobel heeft zich ten doel gesteld om ten minste net zo sterk te groeien als zijn relevante markten. Hoewel de trends per regio en segment verschillen op basis van verwachte grondstoffeninflatie, zijn er programma's voor kostenbeheersing en kostenbesparing aanwezig om het rendement op verkopen met 50 basispunten te verbeteren. Als onderneming streven we naar een leverage ratio tussen de 1 tot 2 keer de netto schuld/EBITDA om onze sterke credit rating vast te houden.





Het Engelstalige rapport voor het volledige jaar en het vierde kwartaal van 2020 kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q42020-Report

1 ROS exclusief niet-toegewezen kosten is het aangepaste bedrijfsresultaat als percentage van de omzet voor Decorative Paints en Performance Coatings; niet-toegewezen kosten van het Corporate Center zijn niet inbegrepen

2 ROI exclusief niet-toegewezen kosten is het aangepaste bedrijfsresultaat over de laatste 12 maanden als percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen voor Decorative Paints en Performance Coatings; niet-toegewezen kosten van het Corporate Center en geïnvesteerd vermogen zijn niet meegerekend

3 Bij berekeningen in constante valuta is het effect van wisselkoersschommelingen buiten beschouwing gelaten

4 Aangepast bedrijfsresultaat is bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde elementen (voorheen EBIT genoemd)

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).

Over AkzoNobel

We zijn al meer dan 200 jaar pionier in een wereld vol mogelijkheden voor perfecte afwerkingen. De kans is groot dat onze producten altijd dicht in de buurt zijn. We zijn er trots op dat klanten van over de hele wereld vertrouwen op onze eersteklas merken en producten, waaronder Flexa, Sikkens, Dulux, International en Interpon. We zijn actief in meer dan 150 landen en willen wereldwijd leider in onze industrie worden, als meest duurzame verfbedrijf dat al ruim twee eeuwen kleur geeft aan de toekomst.

