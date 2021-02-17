紐約, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表購入 Clover Health Investments, Corp. f/k/a Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III (NASDAQ: CLOV, CLOVW) (NYSE: IPOC) 股票的股票持有人提出集體訴訟，該股票持有人：(1) 於 2020 年 10 月 6 日至 2021 年 2 月 4 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購買或以其他方式獲得 Clover 公開交易證券；及／或 (2) 根據或可追溯至有關 2020 年 12 月 Clover 與 Social Capital III 合併的註冊聲明和招股說明書，購買或以其他方式獲得 Clover 證券。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=clover-health-investments-corp&id=2582 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=clover-health-investments-corp&id=2582

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 4 月 6 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導性陳述及／或未披露：司法部正在對 Clover 進行至少 12 個問題的積極調查，涉及回扣、營銷實踐以及未公開的第三方交易；由於公司大部分收入來自醫療保險，因此司法部的調查給公司帶來了存亡風險；Clover 的銷售由一項未公開的重大關聯交易和針對長者的誤導性營銷推動，而非其所謂的「一流」技術；Clover 銷售的很大部分透過 Clover 與 Clover 銷售主管控制的一家外部經紀公司之間的未公開關係實現；因此，被告關於公司業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均為嚴重虛假和誤導性及／或缺乏合理依據。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。